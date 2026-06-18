Identificados los restos de Jesús Esteban Muñoz y Gerardo Gómez Lorenzo, presos fugados de San Cristóbal en 1938

Imagen de archivo de la exhumación en Leranotz en 2018. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Memoria y en colaboración con el Banco de ADN del Ejecutivo y el laboratorio genético gestionado por la empresa pública Nasertic, ha conseguido identificar los restos mortales de dos presos del Fuerte de San Cristóbal que participaron en la gran fuga de 22 de mayo de 1938 y que fueron apresados cerca de la muga con Francia. Se trata del segoviano Jesús Esteban Muñoz y el gallego Gerardo Gómez Lorenzo, asesinados en Esteribar.

La primera identificación corresponde al preso Jesús Esteban Muñoz, nacido el 22 de junio de 1906 en Villaverde de Íscar (Segovia) y vecino de Portillo (Valladolid). Esteban fue juzgado y condenado a 20 años de reclusión en consejo de guerra celebrado en Valladolid, el 20 de noviembre de 1936, acusado del delito de auxilio a la rebelión. Ingresó en el fuerte del monte Ezkaba el 20 de enero de 1937, donde estuvo hasta el día de la fuga.

Tal y como se explica en la obra del Instituto Navarro de la Memoria 'Lur Azpian - Bajo Tierra. Exhumaciones en Navarra, 1939-2025', hubo tres detenidos en Eugi y otros dos en el paraje de Bardegi, entre Usetxi y el alto de Egozkue. Después de ser asesinados fueron llevados al cementerio de Urtasun, donde fueron enterrados en una fosa común. En mayo de 2017 se llevó a cabo la exhumación de los cuatro cuerpos inhumados en esa fosa del cementerio de Urtasun, y se confirmó la identificación de Andrés Zudaire, vecino de Azagra, cuyos familiares exhumaron sus restos previamente en 1978.

En esta ocasión, gracias a la toma de muestras genéticas de los donantes idóneos de la familia ha sido posible la identificación de Jesús Esteban. Recientemente, un familiar contactó con el Instituto Navarro de la Memoria para interesarse por su paradero.

La segunda identificación corresponde al preso gallego Gerardo Gómez Lorenzo, natural y vecino de Bergondo (A Coruña), nacido el 24 de septiembre de 1916, soltero y carpintero de profesión. Gómez fue juzgado en consejo de guerra el 29 de enero de 1937, en A Coruña, y condenado a 30 años de reclusión por el delito de auxilio a la rebelión. Ingresó en el penal del Fuerte de San Cristóbal el 14 de junio de 1937, donde permaneció hasta la fuga. El 24 de mayo de 1938, dos presos fugados fueron capturados y retenidos en la escuela de la localidad de Leranotz (Esteribar). Confesados por el párroco de Agorreta, los condujeron al paraje de Oiazki, donde fueron asesinados e inhumados. Su cuerpo fue exhumado en mayo de 2018.

El investigador Fermín Ezkieta contactó con sus familiares en Bergondo y en Azul (República Argentina), lo que ha permitido poder cotejar sus muestras genéticas con los restos que todavía no habían sido identificados de los fugados.

El 22 de mayo de 1938, en la fuga del Fuerte de San Cristóbal participaron 795 reclusos, de los que 207 fueron asesinados en diferentes lugares, casi siempre tras su detención previa. Se han recuperado al menos 54 cuerpos de estos fugados, de los que se ha logrado identificar genéticamente a 12 de ellos.

50 IDENTIFICACIONES EN DIEZ AÑOS DEL BANCO DE ADN

Se cumplen ahora diez años de la puesta en marcha del Banco de ADN del Gobierno de Navarra, en aplicación del artículo 8 de la Ley Foral 33/2013, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. Desde entonces, se han abierto 439 expedientes para la toma de muestras genéticas de familiares para contrastar con los restos humanos recuperados en el Programa de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, un total de 163 restos desde finales de 2015. Así, se ha conseguido alcanzar las 50 identificaciones, lo que supone un 31% del total.

El Instituto Navarro de la Memoria continúa trabajando, con ayuda de las asociaciones memorialistas y de investigadores, en la localización de nuevas fosas (recientemente se ha prospectado en Larraya, Cendea de Cizur; y en Vidaurre, Guesálaz) y también en encontrar familiares de víctimas, un proceso complejo por su gran dispersión geográfica. Estas últimas identificaciones han sido posibles gracias a muestras genéticas de familiares recibidas recientemente. Por otra parte, desde el laboratorio de Nasertic se continúa trabajando en sistemas de identificación "más precisos" que permitan ampliar estos resultados.

Por todo ello, el Instituto Navarro de la Memoria quiere recordar, una vez más, que quien pueda aportar alguna información sobre localización de fosas o sobre el contacto de familiares, puede hacerlo a través del correo electrónico inm@navarra.es.