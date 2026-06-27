La Iglesia en Navarra recauda fondos y productos de primera necesidad para ayudar a Venezuelta tras los terremotos

Cartel con la campaña de recogida de productos de primera necesidad para Venezuela. - ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y TUDELA

PAMPLONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia en Navarraha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos así como de productos de primera necesidad para enviarlos a Venezuela tras los terremotos que han afectado al país.

Así, a través de Cáritas Diocesana, habilitado unos números de cuenta para recaudar fondos y enviarlos lo antes posible a Venezuela. Son los siguientes:

- CAIXA ES36 2100 9485 8422 0004 9401 - SANTANDER ES83 0030 8025 9308 5018 0271 - CAJA RURAL ES09 3008 0001 1142 1822 7926 - Por BIZUM, en el número 33423

En este sentido, ha explicado que aquellas personas de Navarra que quieren desgravar en el IRPF tienen que hacer el donativo directamente a Cáritas de Pamplona-Tudela. Si lo hacen a las cuentas de Cáritas Española no cuenta como donativo en Navarra y, por tanto, no desgrava.

Por otro lado, y en colaboración con la Asociación de Venezolanos de Pamplona (ASOVENEP), la Iglesia navarra ha invitado a aportar productos de primera necesidad -como medicamentos, alimentos, mantas, sábanas, pañales...-. Los lugares habilitados para la recogida de estos productos, todos ellos en Pamplona, son Patinetes Jireh (travesía de Bayona, 1), Kyomu (calle Tiburcio Redín, 7), Supermercado Covirán (Calle San Nicolás, 7).

ASOVENEP informa de que las mayores necesidades son medicamentos (analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antigripales, antidiarreicos, antiestamínicos, suero, vitaminas, insulinas, medicamentos para la diabetes, gasas y vendes, alcohol y yodo...), insumos médicos (jeringas y agujas, catéteres, esparadrapo, tijeras quirúrgicas, batas desechables, sondas, toallitas húmedas...), alimentos (arroz, harina de maíz, pasta, lentejas, leche en polvo, aceite, azúcar, sal, avena...) y otros insumos (agua embotellada, ropa en buen estado, mantas y sábanas, pañales, toallas sanitarias, papel higiénico, jabón, cepilla y pasta dental, linternas y pilas, bolsas de basura...-.

La Iglesia navarra ha llamado a "la generosidad y a la solidaridad" y ha agradecido de antemano "tanto las aportaciones económicas y materiales como las oraciones por las víctimas y por el pueblo venezolano". Al mismo tiempo, ha reconocido la tarea de los equipos de emergencia, de los servicios sanitarios y de seguridad, del voluntariado y de todas las personas "que trabajan de manera incansable para asistir a la población y contribuir a la recuperación de las zonas afectadas".

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha expresado "su dolor y su preocupación por los terremotos que han sufrido nuestros hermanos de Venezuela" y ha pedido a los sacerdotes de la diócesis que "tengan una oración especial por Venezuela" en las eucaristías de este fin de semana. Además, ha elevado una oración por las victimas y un "mensaje de esperanza para el pueblo venezolano".