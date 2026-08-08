PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Santa María de Cáseda conmemora este sábado el 450º aniversario de su retablo mayor, una obra cumbre del Renacimiento español y el primer trabajo realizado en Navarra por el escultor vasco Juan de Anchieta, entre 1576 y 1581.

El conjunto escultórico, tallado en madera de nogal y que presenta una fuerte influencia de Miguel Ángel, gira principalmente en torno a la vida de la Virgen María. La escena principal representa a la Asunción, titular del templo; sobre ella, la Coronación; y debajo, la Virgen con el Niño.

El resto del retablo muestra relieves de la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Epifanía, la Purificación y Pentecostés. También la Pasión de Cristo ocupa un lugar destacado, con la Última Cena y el Lavatorio, y se incluyen pasajes del Prendimiento, la Caída camino del Calvario y el Santo Entierro.

Este año, 2026, se cumple el 450º aniversario de su construcción y con tal motivo la iglesia de Santa María de Cáseda, también conocida como parroquia de La Asunción, ha organizado para este sábado por la tarde, día 8 de agosto, una serie de actos conmemorativos para festejar la efeméride.

A las cinco y media habrá un repique de campanas, que correrá a cargo de la Asociación de Campaneros de Navarra. A las seis se celebrará el acto central en la parroquia de Cáseda, en el que intervendrán Miguel Larrambebere Zabala, vicario general de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela; Íñigo Serrano Sagaseta de Ilúrdoz, párroco de Cáseda; Sergio Lanas Remón, alcalde de Cáseda; Ricardo Fernández Gracia, director de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad de Navarra; María Teresa Goyeneche Ventura, historiadora; y Alicia Ancho Villanueva, directora del Servicio de Patrimonio Histórico en la Institución Príncipe de Viana.

La parte musical estará a cargo del Ensemble de Chirimías Miguel de Arrózpide; la Agrupación Coral de Añorbe, dirigida por Josu Martínez Osés; y el organista Álvaro Cía Mina. Al término del acto habrá baile de gigantes en la plaza del Mercado y aperitivo popular.

El evento cuenta con la colaboración y participación de la Universidad de Navarra, el Gobierno de Navarra, el Arzobispado de Pamplona y Tudela, Institución Príncipe de Viana, la Asociación de Campaneros de Navarra, la Agrupación Coral de Añorbe, la Comparsa de Gigantes de Cáseda con sus gaiteros y el Ensemble de Chirimías Miguel de Arrózpide.

EL AUTOR, JUAN DE ANCHIETA

Juan de Anchieta fue el escultor renacentista "más brillante" del norte de España durante el siglo XVII y "está considerado el máximo exponente del romanismo y del manierismo de influencia miguelangelesca en la península".

Nació en torno a 1533 en Azpeitia (Guipúzcoa), en una familia hidalga emparentada con los Loyola. En 1551 se trasladó a Medina de Rioseco para formarse en el taller del imaginero Antonio Martínez. Se empapó del arte de grandes maestros de la escuela castellana, como Juan de Juni y Gaspar Becerra, en Valladolid y Astorga. Al parecer, durante una estancia en Florencia, su estilo "asimiló la fuerza y el dramatismo monumental de Miguel Ángel".

Hacia 1575 se asentó en Pamplona y "se convirtió en el gran renovador del arte sacro". Además del retablo de Cáseda, destacan sus trabajos en el retablo de Santa Clara de Briviesca, la catedral de Jaca, el retablo de Tafalla y los crucificados de la Catedral de Pamplona y el Miserere de Tafalla.

Murió en Pamplona el 30 de noviembre de 1588, "dejando tras de sí una escuela de discípulos que continuaron su legado por el norte peninsular".

Las figuras de Anchieta destacan por "su imponente anatomía, volumen y expresividad dramática; los pliegues de las vestiduras son pesados y confieren monumentalidad a los personajes".