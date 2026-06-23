La ikastola Amaiur contará con un ascensor interior para principios del año que viene

Ikastola Amaiur. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación de los trabajos para la instalación de un ascensor en la ikastola Amaiur en el barrio de Iturrama. Se prevé un gasto de 162.941,24 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se estima que las obras puedan comenzar en el mes de septiembre y que el ascensor pueda estar en funcionamiento en el primer trimestre del año que viene.

La intervención consiste en la instalación de un ascensor que tendrá un recorrido desde la planta baja hasta la primera planta, con un total de dos paradas, salvando las barreras arquitectónicas existentes actualmente y haciendo posible la utilización del ascensor por personas con movilidad reducida. Hasta ahora, la comunicación entre las distintas plantas se podía realizar exclusivamente a través de varios núcleos de escaleras y de una rampa con una pendiente ligeramente superior al 10%, que impide el acceso a personas con movilidad reducida a las aulas de la primera planta que en los últimos años se han correspondido con las clases de Primaria.

El ascensor se ubicará contiguo a la puerta principal de acceso a la ikastola. Tendrá capacidad para ocho personas, con cabina panorámica con una cara acristalada y el resto en acero inoxidable, ha informado el Ayuntamiento.