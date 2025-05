Illa defiende que Cataluña "vuelva a liderar económicamente España" y a ser uno de los "principales motores" de Europa

PAMPLONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha mostrado su "voluntad" de que Cataluña "vuelva a liderar económicamente España, con un modelo de prosperidad compartida, y vuelva a ser uno de los principales motores económicos de Europa". "Un liderazgo bajo dos premisas que definen cualquier Estado autonómico: lealtad y cooperación entre instituciones y administraciones", ha subrayado.

En una conferencia económica celebrada este viernes en Pamplona, organizada por Diario de Noticias y El Periódico, Illa ha señalado que Cataluña "no se puede gobernar sin sus municipios, más de 900, que la vertebran y la articulan, al mismo tiempo que tampoco se puede gobernar de espaldas al resto de España".

En el acto han estado presentes, entre otros, la presidenta de Navarra, María Chivite, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, consejeros del Gobierno foral, así como empresarios y representantes políticos y de la sociedad civil navarra.

Ha apostado Illa por "escuchar y ser escuchado". "Dialogar, no hacer monólogos. Proponer y argumentar, no imponer y hacer ruido sin propuestas. Respetar especialmente las instituciones, no insultar menospreciándolas. En definitiva, intentar hacer buena política", ha dicho.

A su juicio, "los buenos datos económicos, la generación de empleo o el retorno de empresas que tienen su lugar de nacimiento en Cataluña, son también grandes noticias para España". "Pido que se tenga confianza en Cataluña. En algunas ocasiones me llevo la impresión de que no es así. Pido confianza, objetividad y serenidad para dialogar, para contrastar y, llegado el caso, discutir con argumentos y alejados todos de los prejuicios. Porque si a Cataluña le va bien, a España le irá bien", ha manifestado, tras añadir que "es momento de restablecer una cultura de la colaboración, de superar desconfianzas y de aprender de cómo nos ve el otro".

Ha explicado Illa que en Cataluña se ha diseñado un plan económico "alineado con la estrategia de la Unión Europea y el progreso del conjunto de España". "Más integración europea, más reformas que fomenten el progreso, más innovación, más inversión y más liderazgo público. El plan 'Cataluña lidera' representa la movilización de recursos públicos de la Generalitat de Catalunya más ambiciosa desde el año 2010: 18.500 millones de euros de inversión de la Generalitat en cinco años y en cinco áreas estratégicas", ha apuntado.

AMNISTÍA

Preguntado por los asistentes respecto a la ley de amnistía, Illa ha señalado que "no entiendo que todavía haya gente que no vea que esto ha sido un paso positivo". Tras mostrar su "respeto" al poder judicial, ha señalado que "el poder legislativo, el Congreso de los Diputados, por el procedimiento debido y con la mayoría requerida, ha aprobado una ley de amnistía que ha funcionado".

"Invito a quien lo dude a que venga a Cataluña y lo vea. No entiendo cómo hay gente que todavía lo pone en duda. Ni entiendo cómo todavía no es efectiva, porque es una decisión que tomaron los representantes del conjunto de la ciudadanía española", ha subrayado.

Según ha dicho, "a mí me gustaría que esto ya fuera efectivo". "Ha funcionado, claramente. No tiene que haber ninguna duda al respecto. Y sé de lo que hablo. Y espero que bien pronto se pueda hacer efectiva para aquellas personas y colectivos que todavía no pueden disfrutar de una decisión que tomó el Congreso de los Diputados de España", ha incidido.

En la presentación del evento, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha definido a Illa como "un hombre sereno, un hombre templado, que no necesita hipérboles para ser claro y contundente, que avanza con paso firme, sin bajar el ritmo" y que "simboliza el presente y sin duda el futuro de la política de nuestro país". "Una persona que ha tomado las riendas de Cataluña y cuyo legado recordaremos cuando pasen décadas", ha apuntado.

A su juicio, "nos aportó seguridad y confianza durante la pandemia" y "cogió las riendas cuando peor lo estábamos pasando en muchos hogares". De él, ha dicho, "podemos aprender a pensar antes de actuar". Según Saiz, gobernar "es un ejercicio de constancia, no de velocidad". "Ante el reto de gobernar una comunidad autónoma plural, como es Cataluña, tendrá que seguir corriendo en grupo, tendrá que seguir pactando, cediendo, sumando. En ese camino me gustaría destacar precisamente que aquí en Navarra hay referentes valiosos. Puedes mirar a María Chivite y al Partido Socialista en su conjunto, que han demostrado que se puede gobernar desde el diálogo, sin renunciar a los principios, construyendo estabilidad en la diversidad", ha subrayado.