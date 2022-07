Inaugurada la 48ª edición de la Semana Internacional de Estudios Medievales de Estella

PAMPLONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha inaugurado en Estella la Semana Internacional de Estudios Medievales (SIEM), que celebra su 48ª edición entre este martes y el próximo viernes, día 22. La programación lleva como título 'Milites Dei. Las órdenes militares: Encaje social y manifestaciones religiosas'.

En esta edición, el tema central está dedicado a las órdenes militares, tanto en los espacios hispanos como en los europeos, y abarca diferentes aspectos, desde una perspectiva renovada, tales como su cronología; fases de integración; dinámicas sociales; articulación de espacios; linajes receptores y promotores de las órdenes; fórmulas de asociación y cofradías vinculadas; sociedades urbanas; actitudes y experiencias devocionales de los laicos; vivencias espirituales de los freires; o las manifestaciones artísticas, entre otras cuestiones de interés.

La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, ha estado acompañada por el alcalde Estella, Koldo Leoz, y las coordinadoras de la Semana y representantes del Comité Científico, las profesoras Julia Pavón y María Bonet. Las jornadas cuentan, un año más, con la colaboración del Ayuntamiento de Estella que complementará los actos programados con una visita a la iglesia del Santo Sepulcro de la ciudad.

Esnaola ha afirmado en la presentación que "es indudable que la Semana Internacional de Estudios Medievales es una cita necesaria e imprescindible para el conocimiento medieval; de un alto nivel científico, que cada año posiciona a Estella-Lizarra, y a Navarra en el centro de atención de los estudios históricos". Y ha señalado también que la SIEM "se ha configurado como un espacio referente para el análisis, la investigación, la reflexión y para compartir conocimiento; cuestiones todas muy necesarias en la actualidad".

"Las órdenes militares nacieron y se desarrollaron como resultado de la renovación continental plenomedieval, generando novedosas manifestaciones sociales y expresiones religioso-devocionales", han explicado desde la organización. "Además, tuvieron una firme presencia en Navarra a lo largo de toda la Edad Media", han recordado.

"La presente propuesta científica aborda el estudio del entramado social y religioso que surgió y se desplegó en torno a las principales órdenes militares europeas e hispánicas, desde un prisma innovador, transversal e internacional", han añadido.

PONENTES DE PRESTIGIO INTERNACIONAL Y NACIONAL

"La SIEM recibirá la presencia de expertos de gran prestigio provenientes de fuera del Estado", han recordado desde la organización y citan al profesor francés Damien Carraz (Université de Toulouse - Jean Jaurès); a la israelí Judith Bronstein (Univerity of Haifa); a los portugueses Luís Felipe Oliveira (Universidad del Algarve) y a Paula Pinto (Universidad de Oporto); y a la italiana Antonella Pellettieri (CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale).

También contará con ponencias de investigadores de fuera de la Comunidad foral, como Carlos de Ayala Martínez (Universidad Autónoma de Madrid), Enric Guinot Rodríguez (Universidad de Valencia), Jesús Manuel Molero García y Raquel Torres Jiménez (Universidad de Castilla - La Mancha), Javier Martínez de Aguirre Aldaz (Universidad Complutense de Madrid), Francesca Español Bertran (Universidad de Barcelona) y María Bonet Donato (Universidad Rovira i Virgili); acompañados de la investigadora Julia Pavón Benito (Universidad de Navarra).

Coordinarán las sesiones un destacado grupo de presidentes de mesa, entre los que se incluyen los profesores y profesoras Mª Luz Rodrigo Estevan (Universidad de Zaragoza), Íñigo Mugueta Moreno (UPNA), Clara Fernández-Ladreda Aguadé (UN), Javier Ilundáin Chamarro (UNED - Pamplona), Carlos Barquero Goñi (UNED - Madrid) y Eloísa Ramírez Vaquero (UPNA).

Las comunicaciones de jóvenes doctores y doctorandos tendrán lugar el jueves 21 de julio a las 16.30 horas.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Tras el acto inaugural de este martes en el Espacio Cultural Los Llanos, se celebra la conferencia de Carlos de Ayala Martínez, que tratará 'El Reformismo e innovaciones espirituales en el Occidente cristiano (siglos XI-XIII): su reflejo en las órdenes militares'.

Por la tarde, tendrán lugar las intervenciones de Damien Carraz (Université de Toulouse - Jean Jaurès) sobre 'Une spiritualité aristocratique? Le cas des Hospitaliers dans la Provence du XIIIe siècle', y de Luís Felipe Oliveira (Universidad del Algarve), sobre 'As ordens militares no feminino: As freiras do mosterio de Santos', con posterior debate.

La matrícula para asistir a la SIEM es gratuita. Las horas lectivas de las que consta el programa podrán ser reconocidas por créditos de máster y doctorado, según criterio de la universidad correspondiente. Hoy, primer día del congreso, se comunicarán todas las actividades complementarias, cuya información también va a estar disponible en la página web de la SIEM.

COMITÉ ORGANIZADOR Y COMITÉ CIENTÍFICO

El Comité Organizador de la SIEM está formado por Rebeca Esnaola Bermejo, consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, que lo preside; Koldo Leoz Garciandia, alcalde del Ayuntamiento de Estella; Eloísa Ramírez Vaquero, en representación del rector de la Universidad Pública de Navarra; Julia Pavón Benito, en representación del rector de la Universidad de Navarra; Roldán Jimeno Aranguren, en representación del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes; y Joaquim Llansó Sanjuan, director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

El Comité Científico lo integran Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid), Véronique Lamazou-Duplan (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Juan José Larrea Conde (Universidad del País Vasco), Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública de Navarra), Julia Pavón Benito (Universidad de Navarra), Ana Rodríguez López (CSIC - Madrid) y María Bonet Donato (Universitat Rovira i Virgili).

Colaboran con la organización del evento la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella y la Asociación de Comerciantes de Estella, junto con la Sociedad Española de Estudios Medievales, el Centro de Estudios Tierra Estella y la Obra Social La Caixa.

Durante el desarrollo de esta Semana, una docena de destacados investigadores procedentes de prestigiosos centros de investigación de Italia, Francia, Portugal, Israel y España, acompañados de estudiantes y doctorandos, "compartirán con la ciudadanía de Estella unos días de fecunda convivencia a nivel académico y cultural", han concluido los organizadores de este evento.