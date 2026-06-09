Un incendio afecta a una finca de olivos en Corella. - Guardia Civil

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio agrícola declarado este martes por la tarde en una finca de olivos en el término municipal de Corella mantiene movilizados a diversos recursos de emergencia.

Según ha informado la Guardia Civil, el fuego afecta a una explotación de olivar y, aunque por el momento no existe una estimación oficial de la superficie dañada, las primeras valoraciones realizadas sobre el terreno apuntan a que el incendio podría haber alcanzado aproximadamente cuatro hectáreas.

Hasta la zona se han desplazado dos helicópteros y dos camiones del Servicio de Bomberos de Navarra, efectivos del Guarderío de Medio Ambiente, así como patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Corella, que trabajan de forma coordinada en las labores de control y extinción del fuego.

Los servicios de emergencia continúan en el lugar realizando trabajos de extinción y de evaluación de los daños ocasionados por el incendio.