El incendio de Ezcabarte mantiene focos activos y no está controlado

Varias dotaciones de bomberos tratan de extinguir un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha informado este viernes de que el incendio que se declaró este jueves por la tarde en Ezcabarte "no está estabilizado ni controlado", y todavía tiene focos activos.

Chivite ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y ha pedido a la población que no se acerque a la zona del incendio para facilitar las labores de los efectivos de extinción.

La presidenta ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que más de cien personas han trabajado durante la noche en la lucha contra el fuego y esta mañana se han vuelto a incorporar los medios aéreos.

Chivite ha agradecido la labor de "voluntarios, vecinos, vecinas y agricultores" y ha destacado que "toda la ayuda es bienvenida".

La presidenta, que comparecía este viernes a las 9.30 en la ponencia parlamentaria sobre actualización de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ha explicado que cuando finalice esta sesión acudirá al Puesto de Mando Avanzado del incendio.

María Chivite ha recordado además que el Gobierno de Navarra ha decidido restringir a partir de las 11 horas de este viernes las actividades agrícolas en terrenos de secano y las labores forestales en las comarcas del Pirineo, Centro Medio, Centro Sur y Ribera del Ebro de la Comunidad foral debido a la situación climatológica y al incendio originado en Ezcabarte.

"Dada la situación en la que estamos, los medios están tensionados y no nos podemos permitir un nuevo foco de incendios", ha señalado Chivite, que ha hecho una "llamada a la responsabilidad y a la prudencia".