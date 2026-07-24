El incendio forestal de Galar ha sido estabilizado

Bomberos de Navarra en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han dado por estabilizado sobre las 19 horas el incendio de vegetación que se ha declarado este viernes en Salinas de Pamplona (Galar).

Continúan en el lugar medios terrestres realizando labores de remate, anclaje y refresco en la zona, según ha informado el 112 Sos Navarra.

La vía de tren permanece cortada por delante de la Terminal de Noáin. Hay un tren parado en Tafalla que no puede continuar la marcha y Adif gestiona el soporte a las personas que se encuentran en él.

El aviso por el fuego se ha dado a las 14.39 horas. Al lugar han sido movilizados inicialmente Bomberos de Cordovilla y de Tafalla, brigada helitransportada, tres helicópteros, Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

También han participado en las labores de extinción bomberos de los parques de Trinitarios, Sangüesa, Peralta y Estella, técnicos de Protección Civil, Guardia Civil y tractoristas.

Además, ha sido movilizada una ambulancia de soporte vital básico en prevención y la Cruz Roja se encarga del avituallamiento para los medios que permanecen trabajando en el lugar. No ha habido personas afectadas.