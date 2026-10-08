Incendio en unos silos de una empresa de Lakuntza, sin personas afectadas

Imagen del incendio. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fuego afectó la pasada noche a unos silos de una empresa del polígono industrial Sarrarte, en Lakuntza, sin que hubiera personas afectadas, según han informado desde Emergencias.

El aviso del suceso tuvo lugar a las 23.31 horas de este miércoles y el incendio quedó extinguido a la 1.30 horas. No se han registrado personas afectadas.

Al lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos del parque de Alsasua, así como del parque de Cordovilla y agentes de la Guardia Civil.