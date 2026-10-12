Un incendio en un tren corta la línea entre Calatayud y Zaragoza y afecta a la conexión con Pamplona

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio provocado por un tren ha obligado este lunes a interrumpir la circulación entre Calatayud y Zaragoza y ha afectado a las conexiones con Pamplona.

El servicio ferroviario Barcelona-Madrid se encuentra interrumpido y previsiblemente se mantendrá así durante la jornada de este lunes, según ha informado Renfe.

La compañía ha explicado que se han habilitados cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados.

Precisamente un usuario ha relatado en la red social X que tenía un tren Alvia a Pamplona y ha preguntado a Renfe si se habilitarían autobuses, a lo que la compañía ha respondido pidiendo disculpas por las molestias y ha explicado que "estamos trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible y garantizar la movilidad de viajeros hasta destino". "Toda actualización e información está siendo enviada a través de SMS/Mail a los datos de contacto asociados a la reserva de cada billete", ha señalado.