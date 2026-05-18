El incendio de una villavesa vacía provoca retenciones en la PA-30, a la altura de Mutilva

Imagen del suceso - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio de una villavesa que se encontraba vacía ha provocado retenciones a primera hora de este lunes en la PA-30, a la altura de Mutilva.

Según han informado desde la Guardia Civil, a las 8.20 horas el Centro Operativo de Tráfico (COTA) ha informado de que una patrulla se encontraba atendiendo un incendio en una villavesa en la PA-30, a la altura del punto kilométrico 3,5, en las inmediaciones de Mutilva. El vehículo, un autobús urbano de transporte público, se encontraba vacío en el momento en el que se ha originado el incendio.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, que han procedido a la extinción del fuego, así como agentes de la Guardia Civil y Policía Foral, que han regulado la circulación y garantizado la seguridad en la zona mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

El incidente ha ocasionado leves retenciones de tráfico durante la intervención de los servicios de emergencia. No se han producido daños personales.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra son los encargados de la instrucción de las correspondientes diligencias encaminadas a esclarecer las causas del suceso.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de extremar la precaución al aproximarse a incidencias o vehículos inmovilizados en carretera, reduciendo la velocidad y respetando en todo momento la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia.

Asimismo, se recomienda mantener la distancia de seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de intervención para "evitar riesgos añadidos y retenciones innecesarias".