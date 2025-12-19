El INDAF impulsa la equitación adaptada a través de la actividad 'Caballo y Diferencias'

La consejera Esnaola en su visita a uno de los talleres. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) ha impulsado la actividad 'Caballo y Diferencias: accesibilidad, deporte y naturaleza', una propuesta de equitación adaptada desarrollada entre los meses de agosto, septiembre y octubre, orientada a promover la participación deportiva de las personas con discapacidad en un entorno "inclusivo, seguro y adaptado".

La iniciativa, financiada por el INDAF, se enmarca en la línea de acciones para la accesibilidad en el deporte y la actividad física para personas con discapacidad, vinculada a la inclusión y la igualdad de oportunidades.

En el marco de esta actividad, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha visitado uno de los talleres, donde ha podido conocer de primera mano el desarrollo de la iniciativa, intercambiar impresiones con las personas participantes y responsables del proyecto, y comprobar el impacto positivo que este tipo de acciones tiene en el bienestar y la autonomía de las personas con discapacidad.

La actividad, desarrollada por el Club Hípico Biki Blasco, ha contado con un total de diez talleres y la participación aproximada de 65 personas procedentes de ocho entidades sociales de Navarra: ANFAS, Asociación Frida (fibromialgia), Asociación Síndrome de Down, Residencia Javier (Elkano), Centro Pilar Gogorcena, ADACEN, Centro Infanta Elena y EM Navarra (esclerosis múltiple), señala en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Como principal novedad, este año se han incorporado talleres de iniciación a la Doma Clásica Adaptada, con el objetivo de dar a conocer esta modalidad deportiva, ofrecer a las personas participantes la oportunidad de probar un nuevo deporte y favorecer su participación en programas de deporte adaptado.

Los talleres han combinado actividades pie a tierra y sesiones adaptadas de iniciación a la monta, trabajando aspectos físicos, emocionales y sociales como la coordinación, el equilibrio, la regulación emocional y la convivencia en grupo, siempre bajo criterios de seguridad y acompañamiento técnico especializado.