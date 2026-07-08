El indie y rock alternativo de Shinova y el folk electrónico de Neomak, este jueves en la Plaza del Castillo

PAMPLONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Castillo acoge dos conciertos en su propuesta sanferminera para este jueves. Los grupos Shinova y Neomak van a protagonizar una sesión que comenzará a las 23.45 horas con la actuación de Neomak, un grupo que presenta "una cuidada propuesta de folk electrónico".

Una hora más tarde, aproximadamente, el relevo lo tomará Shinova, "una de las bandas con mayor proyección del rock alternativo e indie rock estatal".

Neomak, que significa 'lunas nuevas' en griego, es "un proyecto innovador que surge en 2021, combinando los sonidos más tradicionales con las nuevas tecnologías". Formado por mujeres ligadas desde siempre al mundo de la trikitrixa, eligieron el mismo nombre que el grupo para titular su primer disco.

Desde la publicación de ese primer trabajo, Neomak ha sido una formación habitual en la escena local, con un proyecto que también han presentado en países como Japón, Corea del Sur o Estados Unidos. En estos años, el grupo "ha evolucionado tanto musicalmente como en formato".

De la mano de una formación integrada actualmente por Alaitz Escudero, Garazi Otaegi, Irati Gutierrez y Leire Etxezarreta, su último trabajo, 'Lazturak Orbain', es "una muestra clara de ese proceso de maduración artística". La evolución "queda clara en el sonido, con una apertura hacia el pop, y en la temática, más centrada en las emociones".

La segunda actuación del día la protagonizará la banda Shinova, "uno de los referentes de la escena alternativa". La trayectoria del grupo, formado en el año 2008, está "marcada por una evolución radical desde un sonido hard rock y metal alternativo, a un estilo indie rock y pop rock melódico, pero sin perder la esencia que los define desde sus orígenes y que los ha consolidado como una banda puntera del género".

Con cuatro trabajos previos publicados, 'Ana y el Artista Temerario' (2014), 'Volver' (2016), 'Cartas de Navegación' (2018) y 'La Buena Suerte' (2021), en 2024 lanzaron 'El Presente', un álbum que, según sus propios protagonistas, "reflejó el momento más consciente, luminoso y maduro de su carrera", con doce canciones en las que hablan de evolución y sensibilidad.

Con este disco alcanzaron el número uno de la lista oficial de ventas en España y dieron comienzo a una gira con la que recorrieron salas de gran aforo y festivales de referencia como Sonorama Ribera, BBK Live, Cruïlla, Low Festival o Cosquín Rock, y a la que pusieron fin, a finales de 2025, llenando el Movistar Arena de Madrid.

En su último trabajo, 'La Tormenta Perfecta', publicado en 2026, siguen mostrando esa evolución con un EP concebido en forma de relato con cuatro actos, concebidos para escucharse como una única pieza continua, en los que abordan el tema de las relaciones.