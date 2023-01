Induráin dice que antes de Semana Santa llevarán al Gobierno la creación de una empresa de transporte sanitario

PAMPLONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha anunciado este jueves que "antes de Semana Santa" estarán en disposición de elevar a acuerdo de Gobierno la creación de una empresa pública del transporte sanitario público de Navarra, una "apuesta que no tiene marcha atrás y supondrá una mejora desde todos los puntos de vista".

En respuesta a una pregunta de Izquierda-Ezkerra sobre este asunto en el pleno del Parlamento, Induráin ha señalado que "el Gobierno foral en general y el departamento de Salud venían avanzando de forma decidida por la configuración de una empresa pública de transporte público". Tras señalar que la legislatura pasada se avanzó en este tema, la consejera ha comentado que "no ha sido posible por una complejidad administrativa de un proceso que implica a varios departamentos y por los esfuerzos hechos por la pandemia".

Induráin ha incidido en que a "en el primer trimestre" se llevará la creación de esta empresa a sesión de Gobierno. Según ha dicho, se está "subsanando" una propuesta que ya estaba hecha, "pero merece la pena hacerlo bien con lo que nos jugamos". "Si hay cuestiones a subsanar, hay que hacerlo y con el compromiso de llevarlo a acuerdo de Gobierno", ha expuesto.

La consejera ha detallado que "hay sintonía entre los departamentos implicados en este tema" y "también hay contactos con las fuerzas sindicales y con las empresas que asumen el transporte sanitario", que realiza más de 40.000 traslados urgentes y más de 200.000 programados, con un centenar de ambulancias y 375 trabajadores, "son cifras importantes, que nos pueden dar idea de la magnitud del reto y del calado de la apuesta política".

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha indicado que "son ya varios años en que estamos empeñados en la reversión pública de este servicio sanitario" y ha señalado que es "una urgencia temporal".

"Me decepciona que se esté paralizando esta cuestión", ha dicho De Simón, para añadir que "tienen un gran trabajo avanzado de la legislatura pasada, lo tienen todo y nos remiten a Semana Santa, con un Gobierno en funciones y dudo que esto salga adelante", ha dicho, para añadir que "me gustaría saber por qué, no me vale la pandemia".