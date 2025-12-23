Industria adjudica 2 millones de euros a la empresa navarra Aceites Urzante en la segunda convocatoria del Perte Agro

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo ha adjudicado de manera provisional 2 millones de euros a la empresa navarra Aceites Urzante, con sede en Tudela, dentro de la segunda convocatoria del Perte Agroalimentario.

En el conjunto del país se han concedido 34 nuevas ayudas por valor de casi 25 millones de euros en subvenciones, con actuaciones en 10 comunidades autónomas. Con estas nuevas adjudicaciones se cerraría la segunda convocatoria del Perte Agro.

Según han informado desde la Delegación del Gobierno en Navarra, los proyectos varían: desde la implantación de fuentes de energía sostenibles a la modernización de líneas de producción, pasando por la renovación de la eficiencia en la fabricación de productos agroalimentarios.

En concreto, el proyecto de Urzante contempla la implantación de nuevas fuentes de energía más sostenibles para la producción de aceite.

El objetivo de este Perte es "fortalecer la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario en España, favoreciendo el empleo de calidad y el arraigo territorial de las empresas pensando, especialmente, en las pymes".

La primera convocatoria del Perte Agro adjudicó 182 millones de euros a 286 proyectos, que corresponden a 224 empresas. Con las nuevas adjudicaciones, la segunda convocatoria del Perte Agro ha concedido 97,88 millones de euros a 138 proyectos.

El listado completo de las adjudicaciones y empresas beneficiarias puede consultarse en el Portal de Ayudas del Ministerio de Industria y Turismo.