Industria apoya la participación de ocho startups del ecosistema de CEIN en el evento internacional South Summit

En el centro, la directora general, Garbiñe Basterra, junto a las startups participante y el equipo de trabajo de CEIN. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra y la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) están tomando parte en South Summit Madrid 2026, congreso de referencia internacional enfocado en el emprendimiento y la innovación abierta.

En concreto, CEIN cuenta con un stand que comparte con las startups de su ecosisitema Bi-Blade, HandCrafted Analytics, inBiot, Lera, Naxia, Patrimonio Fácil, Tairel Data e Ysium Medical, que mostrarán hasta este viernes sus productos y servicios con el propósito de establecer contacto con inversores y nuevos clientes.

La participación en este evento se encuadra dentro del proyecto Tech FabLab, del que Navarra es socia junto a las comunidades de Aragón, Cantabria, Cataluña, La Rioja y Valencia. Se trata de una iniciativa interregional cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación digital y Función Pública a través de fondos europeos Next Generation EU.

En este contexto, ayer se celebró una mesa redonda en la que representantes de las seis comunidades compartieron los resultados del proyecto en sus territorios. Garbiñe Basterrra, directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, destacó la puesta en marcha en Navarra de Hirugarrena, que facilita espacios y servicios para el impulso del emprendimiento científico-tecnológico y digital, una instalación que acoge ya a seis startups y en la que se han realizado más de 30 actividades.

Basterra resaltó igualmente otros hitos de Tech FabLab en sus dos años y medio de andadura, como la consolidación del programa de innovación abierta Open innovation, la puesta en marcha del Club de Business Angels o las ferias internacionales con las que se ha impulsado la expansión y desarrollo de startups navarras de diferentes sectores.

LAS STARTUPS PARTICIPANTES EN EL STAND

Las firmas que acompañan a CEIN en el stand, y que pudieron ayer realizar un pitch presentando sus productos y servicios, son:

-Bi-Blade. Ofrece un servicio integral de corte, recogida y valorización de palas de aerogeneradores al final de su vida útil.

-HandCrafted Analytics. Desarrolla un sistema de apoyo a la decisiónpara agricultura basado en IA y analítica avanzada, que integra datos agronómicos, productivos y económicos.

-inBiot. Ofrece soluciones para monitorizar y gestionar la calidad del aire interior en edificios, transformando datos en acciones para mejorar la salud y eficiencia de los espacios.

-Lera. Desarrolla una IA de voz para empresas de mantenimiento que automatiza la gestión de llamadas e incidencias.

-Naxia. Esta empresa ha desarrollado Ablalo, un asistente de escritura por voz con IA que permite convertir lo que se dice en texto listo para usar en cualquier aplicación.

-Patrimonio Fácil. Plataforma que centraliza y permite entender todo el patrimonio personal en un único lugar, combinando datos financieros y no financieros con IA.

-Tairel Data. Desarrolla Tairel Legal, un copiloto de IA especializado para despachos jurídicos que automatiza el análisis de documentos, gestión de expedientes y control financiero.

-Ysium Medical. Desarrolla un ecosistema avanzado de simulación médica para mejorar la formación práctica de profesionales sanitarios.