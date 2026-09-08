El informe PISA 2025 arroja resultados "desfavorables" en Navarra con descensos en Lectura, Matemáticas y Ciencias

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, durante la presentación de los resultados del informe PISA 2025 - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los resultados del informe PISA 2025 ponen de manifiesto una "sensible bajada de las puntuaciones medias del alumnado" en las competencias de Matemáticas, de Ciencias y de Lectura, tanto en Navarra como en España, la Unión Europea y los países de la OCDE participantes en la muestra. En concreto, Navarra desciende 37 puntos en competencia lectora, 30 puntos en Matemáticas y 17 en Ciencias.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que este año los resultados son "desfavorables", y que se ha producido una "reducción de resultados" que es "más acusado" en Navarra respecto a las puntuaciones obtenidas en estudios PISA precedentes.

Entre otras cuestiones, Gimeno ha explicado que Navarra es la cuarta comunidad con mayor tasa de alumnado inmigrante (26,70%), con aproximadamente uno de cada cuatro alumnos. Ha remarcado el consejero que respecto al informe PISA 2015, que es "donde mejores resultados" obtuvo Navarra, en esta materia hay una diferencia de 12 puntos en la muestra representativa. A su juicio, es "relevante", que de esos 12 puntos, 6 "se han generado desde el estudio PISA 2022", por lo que se ha producido un "incremento fulminante" de la tasa de inmigración en los últimos tres años.

"PISA no da los motivos de los resultados, no es un estudio causal, es un estudio externo sobre tres competencias, es un estudio parcial. No es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo", ha manifestado, tras incidir en que Navarra cuenta con una tasa de inmigración "tremendamente alta y significativa" que "nada tiene que ver" con "años pretéritos". "No se pueden comparar churras con merinas", ha dicho.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

La Comunidad foral obtiene este año en competencia matemática 461 puntos, ubicándose en el nivel 2, por encima de la media de España en esta competencia (457) y prácticamente equiparada con la media de la Unión Europea y del promedio de los países de la OCDE (463 puntos). En el último informe PISA 2022, obtuvo en la competencia matemática una puntuación de 492 puntos, superior a la media española (472), al total de la UE (474) y al promedio OCDE (473).

En Ciencias, Navarra obtiene en este informe PISA 2025 un total de 472 puntos, situándose también en el nivel 2, mientras que España obtiene una media de 477, la UE 481 y la OCDE 482. En el anterior Informe PISA 2022, Navarra obtuvo 489 puntos frente a los 485 de la media española, la UE y la OCDE.

En competencia lectora, la Comunidad foral ha obtenido 441 puntos, ubicándose en el segundo nivel, frente a los 451 puntos de la media española, 459 del total UE y 461 del promedio OCDE. En el informe PISA 2022, Navarra obtuvo 478 puntos, España 474, la UE 475 y el promedio OCDE 476.

Las puntuaciones obtenidas en los cuatro territorios reflejados (Navarra, España, Promedio OCDE y Total UE) son inferiores a las de la edición anterior, observándose un descenso "más acusado" en el caso de Navarra.

En el ranking, Navarra ocupa el puesto número 11 en competencia matemática, el puesto número 14 en competencia lectora, y el puesto número 13 en competencia científica.

NAVARRA, TERCERA CCAA CON MENOR PORCENTAJE DE ALUMNADO EN LA PÚBLICA

Navarra es la tercera CCAA con menor porcentaje de alumnado escolarizado en centros de titularidad pública (62,6%), por detrás del País Vasco (52,5%) y Madrid (57,8%). En España, este porcentaje llega al 69,4%, en el Promedio OCDE al 83,2% y en el Total UE al 85,6%.

Si se analizan los resultados de PISA 2025 por redes, en competencia matemática la red pública obtiene 448 puntos y la red concertada 486. Ambas descienden en puntuación con relación a PISA 2022. Los centros públicos 34 puntos y los concertados, 25. En Ciencias, la pública obtiene 456 puntos y la concertada 503. Ambas bajan en relación a PISA 2022. Los centros públicos obtienen 21 puntos menos y los concertados, 7 puntos.

En competencia lectora, la pública obtiene 423 puntos y la concertada 476. La pública desciende 40 puntos y los centros concertados bajan 28 puntos.

ALUMNADO

Navarra es la cuarta comunidad con mayor porcentaje de alumnado de origen inmigrante (26,70%), por detrás de Islas Baleares (29%), de La Rioja (28,30%) y de la Comunidad Valenciana (27,60%). En España este porcentaje desciende al 20%, en el Promedio OCDE al 17% y en el Total UE al 16%.

En PISA 2018 el porcentaje de alumnado navarro de origen inmigrante era de un 17,56%, en PISA 2020 subió hasta el 20% y ahora ha registrado un "fuerte aumento", situando el porcentaje en el 26,70%.

El informe recoge información relativa al índice socioeconómico del alumnado (ISEC) y calcula cuál sería el resultado de sus competencias si se descontara el efecto que tiene el ISEC. El resultado para Navarra es que el ISEC en competencia matemática descontados los efectos del ISEC pasarían de 461 a 467 puntos, en competencia científica de 472 a 478, y en competencia lectora, de 440 a 447 puntos.

En relación con las puntuaciones medias obtenidas por el alumnado nativo y el alumnado inmigrante en Navarra, en PISA 2025 el informe constata "una diferencia estadísticamente significativa" entre ambos: 488 puntos para el alumnado nativo en Ciencias frente a 449 del alumnado inmigrante, 479 frente a 429 en matemáticas, y 453 frente a 427 en lectura.

En este apartado, no obstante, el Informe "constata una importante diferencia" de resultados de puntuación entre el alumnado inmigrante de primera generación (tanto el estudiante como sus progenitores han nacido en un país distinto al de la prueba) y el de segunda generación (el estudiante ha nacido en el país donde se realiza la evaluación, pero sus progenitores han nacido en otro país.

En este aspecto, el alumnado de segunda generación "obtiene unas puntuaciones notoriamente mejores y mucho más cercanas al resultado del alumnado nativo". Así, en Ciencias, el alumnado inmigrante de segunda generación obtiene 459,3 puntos frente a los 435,3 del inmigrante de segunda generación. En matemáticas, los estudiantes inmigrantes de segunda generación obtienen 441 puntos frente a 412,7 de los de primera generación, y en lectura, 438,8 frente a 410,9.

Finalmente, el Informe PISA 2025 analiza los resultados en función del género del alumnado. Así, las alumnas obtienen 477 puntos en Ciencias frente a 469 los alumnos. En Matemáticas, en cambio, los alumnos obtienen mejor puntuación (466 frente a 457 de las alumnas) y en Lectura las alumnas vuelven a registrar resultados bastante mejores que sus compañeros (457 puntos frente a 425).

Con respecto a PISA 2022, los alumnos pierden la ventaja que tenían de 8 puntos en ciencias; en Matemáticas las alumnas se acercan al rendimiento medio de sus compañeros reduciendo de 143 a 9 puntos la diferencia de los chicos; y en lectura crece la diferencia a favor de las alumnas, que pasan a obtener 32 puntos más frente a los 24 que separaron en PISA 2022 a ambos grupos.

Gimeno ha solicitado una comparecencia a petición propia en la Comisión de Educación del Parlamento foral para presentar los detalles del informe.