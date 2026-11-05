Un informe del secretario municipal no ve ajustada a derecho la comisión sobre aparcamientos en la plaza de toros

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN ha celebrado el posicionamiento del secretario general del pleno del Ayuntamiento de Pamplona en su informe, solicitado desde la formación regionalista el pasado martes, "ante la pretensión por parte del equipo de Gobierno y el PSN de poner en marcha una comisión de investigación contra UPN", sobre lo que el secretario ha estimado que "no se ajusta a derecho".

La formación foralista ha explicado que EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin propusieron la creación de una comisión de investigación sobre el pago de abonos en el aparcamiento de la plaza de toros a vecinos de la Media Luna afectados por las obras en Salesianos que les impedía el acceso a sus plazas de garaje entre enero y junio de 2022.

Según ha señalado UPN en una nota, el informe del secretario del pleno ha concluido que dicha intención no se ajusta a derecho al ser contraria al artículo 113 bis del Reglamento Orgánico del Pleno. "Este artículo establece que las comisiones de investigación municipales deben limitarse al seguimiento de la gestión de quien ostente la Alcaldía y su equipo de Gobierno", ha apuntado la formación regionalista.

El informe del secretario recoge que "dicha comisión de investigación no se trataría del seguimiento de la gestión de quien actualmente ostenta la Alcaldía y/o de su equipo de Gobierno, sino, contrariamente a la finalidad de dicho artículo, sería utilizado inadecuadamente por el actual equipo de Gobierno (y el grupo PSN) para investigar la gestión de un equipo de Gobierno anterior que ya cesó y que, por lo tanto, quedaría fuera del ámbito de aplicación de dicho artículo".

Por todo ello, el secretario también ha advertido que "el pleno no puede aprobar la admisibilidad del objeto de la comisión de investigación que estamos analizando".

Por tanto, el actual equipo de Gobierno, a juicio del secretario, solo estaría habilitado para solicitar una "autocomisión" de investigación, pero no sobre actuaciones de equipos de Gobierno anteriores.

Desde UPN han criticado que "estamos ante un nuevo episodio de la estrategia de acoso y derribo contra la oposición que ha puesto en marcha el equipo de Gobierno de Asiron, con la colaboración del PSN". "Se han dedicado a rebuscar en los cajones cualquier asunto de la etapa de UPN, y estaban convencidos de que con esta factura habían encontrado un gran escándalo. Resulta especialmente llamativo que pretendieran construir todo este espectáculo a partir de una actuación que tenía como finalidad dar respuesta a los problemas de unos vecinos que, durante meses, no podían acceder a sus garajes por unas obras. Han querido convertir una solución a una molestia a unos vecinos en un caso contra UPN, pero lo único que han conseguido es dejar en evidencia su obsesión por perseguir a la oposición impulsando una comisión de investigación que el propio secretario municipal considera contraria a derecho", han afirmado.

Los foralistas han concluido señalando que "más valdría que EH Bildu, en vez de mostrar tanto empeño en buscar donde no hay, dejara de tapar los presuntos casos de corrupción que rodean a los gobiernos de Navarra y de España que ellos mismos sostienen".