Ingresa en prisión una mujer acusada de tráfico de drogas en un piso de Berriozar

Material incautado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de Navarra han detenido en Berriozar a una mujer de 47 años como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. El Juzgado de Instrucción competente ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

La investigación se inició a principios de agosto, después de que la Policía Foral recibiera diversas quejas vecinales e informaciones que apuntaban a la existencia de un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en un piso de la localidad. La han llevado a cabo de forma conjunta agentes de la División de Prevención y Atención Ciudadana y de la Brigada de Policía Judicial Norte.

Durante la vigilancia, los investigadores constataron un trasiego continuo de personas que entraban y salían del inmueble, así como contactos constantes de la mujer con distintos compradores para realizar los intercambios, ha informado la Policía Foral.

Tras recabar los indicios necesarios, se solicitó la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro de la vivienda. En el interior del domicilio, los agentes hallaron básculas de precisión para el pesaje, diferentes tipos de sustancias estupefacientes (principalmente cocaína, speed y marihuana), dinero fraccionado y anotaciones con la contabilidad de las ventas, pagos y deudas de los clientes.

Con todas las evidencias incautadas, se procedió a la detención de la mujer, que fue puesta a disposición de la autoridad judicial, dictaminándose su ingreso en prisión.