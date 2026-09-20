La Iniciativa Legislativa Popular para garantizar las ratios en la escuela pública, este lunes en la Mesa y Junta

Archivo - Imagen de archivo del aula de un colegio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la que, entre otros asuntos, conocerá el criterio del Ejecutivo foral en relación con la proposición de Ley Foral de iniciativa popular de garantía de ratios educativas para una escuela pública, inclusiva, equitativa y de calidad en la Comunidad Foral de Navarra.

Por otro lado, UPN ha solicitado la comparecencia del consejero de Salud, Fernando Domínguez, para que explique los criterios y procedimientos del SNS-O para la atención sanitaria a personas no residentes en Navarra, así como la gestión y financiación de dicha asistencia. Vox también ha pedido la comparecencia de Domínguez para que aclare "la autorización del traslado interhospitalario" y "posterior derivación al Hospital San Juan de Dios, de un paciente de nacionalidad marroquí no empadronado en Navarra".

Este partido ha vuelto a registrar una moción con respecto a la situación en Ceuta. Su iniciativa insta a "reforzar la defensa, la seguridad y las capacidades del Estado en Ceuta y Melilla". Otra de sus mociones reclama al Gobierno de Navarra "paralizar de forma inmediata la demolición del azud del Molino Nuevo, en Acedo".

UPN ha registrado dos mociones. Una insta al Gobierno de Navarra a "adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para resolver con carácter urgente y prioritario la avería del ascensor del Centro de Salud de Tafalla". La segunda, llama a impulsar la conservación, restauración y permeabilización de la presa y del conjunto del molino nuevo de Gastiáin.

En la sesión también se estudiará la celebración de sesiones de trabajo en sede parlamentaria con una representación de Acción contra la Trata-Las Poderosas para que exponga el progreso del proyecto, así como la situación que están observando respecto a las supervivientes y víctimas de prostitución y trata en Navarra; y con una representación de ALHETA y ASAFE, para que exponga su labor como únicas asociaciones nacionales que representan a las personas con talasemia y enfermedad falciforme en España.

Además, se ha remitido a la Mesa y Junta de Portavoces información relativa a las operaciones de endeudamiento referidas al tercer trimestre del año 2025 y a las modificaciones presupuestarias realizadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra correspondientes al mes de agosto de 2026.