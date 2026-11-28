Imagen del camión dañado inmovilizado en Castejón. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Seguridad Vial de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Tudela, inmovilizaron este viernes por la noche en la localidad de Castejón un camión articulado que circulaba por la autopista AP-15 en condiciones de extrema peligrosidad para la seguridad vial.

La actuación policial tuvo lugar tras recibir varias llamadas de conductores en el Centro de Mando y Coordinación - CMC alertando de la presencia de un vehículo pesado que transitaba con severos desperfectos en su estructura. Según los testimonios de los ciudadanos que avisaron al centro de emergencias, el camión iba desprendiendo partes de la carrocería sobre el firme e invadiendo de forma descontrolada el carril contrario.

Una patrulla de Tráfico de Tudela se desplazó hasta la zona, logrando localizar el vehículo pesado e inmovilizarlo a la altura del término municipal de Castejón. Durante la intervención, el chofer manifestó a los agentes que procedía de Francia tras haber sufrido un accidente y que su propósito era continuar el trayecto hasta su destino final en Murcia.

Tras la inspección del tráiler y la verificación del estado de la cabeza tractora y del semirremolque, los agentes procedieron a formalizar varias denuncias por infracciones administrativas a la normativa de tráfico y seguridad vial. Una de ellas por conducción negligente, al generar un peligro grave y directo para el resto de usuarios. También ha sido denunciado por circular con aristas cortantes en la carrocería con riesgo de desprendimiento, por incumplimiento de la identificación reglamentaria del vehículo, al circular con matrículas diferentes en la cabeza tractora y el semirremolque; y por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

El vehículo pesado quedó inmovilizado en el lugar hasta la corrección de las deficiencias técnicas y la retirada segura del transporte.

La Policía Foral ha agradecido la rápida respuesta y colaboración de los conductores que alertaron del suceso. La información aportada por los ciudadanos "resultó determinante para retirar a tiempo este grave peligro de las carreteras y evitar un accidente de mayor trascendencia".