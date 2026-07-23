INNOLFACT concluye con resultados significativos en medicina de precisión aplicada a enfermedades neurodegenerativas

Representantes de todos los agentes que han formado parte en el consorcio del proyecto INNOLFACT 2.0 durante su presentación en Navarrabiomed. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto INNOLFACT 2.0,liderado por Navarrabiomed y llevado a cabo por el Hospital Universitario de Navarra, el CIMA y la Universidad de Navarra, Fundación ADItech y las empresas Eversens y NNBI 2020, ha concluido con resultados muy significativos en el ámbito de la medicina de precisión aplicada a las enfermedades neurodegenerativas. El departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral concedió una ayuda de 1,6 millones de euros en la convocatoria de proyectos estratégicos 2023-2026 a la segunda fase de INNOLFACT, lo que ha permitido consolidar un enfoque innovador que conecta el sistema olfativo, el sistema inmune y la cognición.

INNOLFACT 2.0, liderado por Enrique Santamaría, investigador principal de la Unidad de Neuroproteómica Clínica de Navarrabiomed, y por Ana María García-Osta, Co-IP del proyecto e Investigadora del Programa de Terapia Génica de enfermedades Neurológicas del CIMA Universidad de Navarra, ha consolidado un modelo de investigación traslacional centrado en el eje olfato sistema inmune cerebro, con aplicaciones directas en enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer y el parkinson.

Desarrollado por un consorcio multidisciplinar, INNOLFACT 2.0 ha impulsado la implementación de la Medicina de Precisión Olfatoria, un enfoque innovador que posiciona al sistema olfativo como herramienta clave tanto para el diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas como para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

El proyecto INNOLFACT 2.0 está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del programa FEDER 2021-2027 de Navarra, y por el Gobierno de Navarra, en el marco de la convocatoria de ayudas a proyectos estratégicos de I+D 2023 2026, con una financiación de 1,6 millones de euros. Este proyecto ha formado parte del reto SIBERIA centrado en buscar soluciones innovadoras en biotecnología. Desde 2019, el departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial ha financiado ya a 13 proyectos diferentes dentro de este campo.

El proyecto ha cumplido sus objetivos científicos y de colaboración, demostrando una clara influencia entre los sistemas olfativo, inmunitario y cognitivo y estableciendo un marco sólido para futuras iniciativas en el ámbito de la neurodegeneración. Con INNOLFACT 2.0, Navarra reafirma su apuesta por la investigación de excelencia y avanza hacia un modelo en el que la vía olfativa se consolida como un elemento relevante para anticipar y comprender la evolución de enfermedades complejas, ha informado el Gobierno foral.

EL OLFATO COMO BIOMARCADOR Y VÍA DE INTERVENCIÓN

El proyecto ha puesto de manifiesto el valor del olfato como indicador temprano de neurodegeneración, así como su estrecha relación con procesos inmunitarios implicados en la progresión de enfermedades neurodegenerativas. En este contexto, INNOLFACT 2.0 ha generado conocimiento sobre los mecanismos que conectan la función olfativa con la respuesta inmunitaria y el sistema nervioso central, avanzando en la identificación de biomarcadores olfativos, inmunológicos y moleculares asociados a enfermedad de Alzheimer y Parkinson así como desarrollando sistemas de vehiculización intranasal para fármacos reposicionados que han superado las primeras fases de validación en modelos animales.

Asimismo, ha permitido integrar datos clínicos, sensoriales y ómicos para mejorar la estratificación de pacientes y el diagnóstico precoz, incorporando herramientas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático para apoyar la predicción y clasificación de la enfermedad en entornos clínicos.

INNOVACIÓN TERAPÉUTICA: DEL DIAGNÓSTICO A LA INTERVENCIÓN

Uno de los elementos más diferenciales del proyecto ha sido la exploración del sistema olfativo no solo como herramienta diagnóstica, sino también como posible vía de intervención. En este sentido, INNOLFACT 2.0 ha sentado las bases para el desarrollo de terapias intranasales dirigidas al sistema nervioso central, aprovechando la conexión directa entre la vía olfativa y el cerebro.

Además, ha impulsado el estudio de estrategias de inmunomodulación cerebral orientadas a preservar o mejorar funciones cognitivas y motoras, así como la aplicación de entrenamiento olfativo como posible herramienta de intervención sensorial con impacto clínico.

UN CONSORCIO MULTIDISCIPLINAR DE ALTO NIVEL

INNOLFACT 2.0 ha consolidado un ecosistema colaborativo que integra investigación biomédica, práctica clínica y desarrollo tecnológico. Este ecosistema se articula en un consorcio que reúne capacidades de Navarrabiomed, del Hospital Universitario de Navarra, la Clínica Universidad de Navarra, el CIMA y la Universidad de Navarra, con perfiles especializados en proteómica, geriatría, neurología, otorrinolaringología, neurobiología, inmunología, bioinformática, ingeniería y análisis de datos.

Asimismo, el proyecto incorpora un componente de transferencia con la participación de las empresas navarras NNBi, centrada en el desarrollo de algoritmos predictivos y digitalización sanitaria, y Eversens, orientada al desarrollo de dispositivos médicos no invasivos para monitorización mediante biomarcadores en aire exhalado. Además, con el apoyo metodológico de ADItech, coordinador del SINAI, se ha integrado la dimensión de género en todas las etapas del proyecto tras haber evidenciado diferencias por sexo en las enfermedades neurodegenerativas.

En línea con la proyección planteada en el proyecto, INNOLFACT 2.0 sienta las bases para seguir avanzando en la integración del olfato en el abordaje clínico de las enfermedades neurodegenerativas y el envejecimiento, con el objetivo de mejorar la detección temprana y explorar nuevas aproximaciones terapéuticas centradas en el correcto mantenimiento del eje olfato-sistema inmune-cerebro.