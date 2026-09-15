Inquilinos de Testa y el sindicato LAB convocan una manifestación en Pamplona por el derecho a la vivienda. - LAB

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y vecinas de Etxabakoitz, Buztintxuri, Artica, San Jorge y Rochapea que viven en pisos propiedad del fondo de inversión Testa -filial de Blackstone-, han anunciado una manifestación el próximo 17 de octubre en Pamplona con el apoyo del sindicato LAB para reivindicar el derecho a la vivienda y protestar por la no renovación por parte de Testa de los contratos de 500 viviendas que han perdido la calificación de VPO. Los inquilinos reclaman que estos inmuebles pasen a formar parte del parque público de vivienda. La manifestación saldrá a las 17.30 horas desde el Baluarte.

LAB ha explicado que en los últimos meses Testa ha comenzado a comunicar a los inquilinos el fin de sus contratos y su intención de poner las viviendas a la venta en el mercado privado. "La empresa tiene vía libre para expulsar a centenares de familias trabajadoras y vender las viviendas en el mercado privado a precios inaccesibles, alimentando la especulación y un modelo rentista que genera cada vez más desigualdad", ha señalado.

Por su parte, los vecinos han afirmado que "los 500 inmuebles fueron construidos con dinero público y sus inquilinos e inquilinas llevan más de veinte años pagando los alquileres". "En muchos casos, además, parte de estas rentas ha sido cubierta mediante prestaciones sociales. El 100% del coste de estas viviendas está más que pagado, tanto por quienes vivimos en estas casas como por el conjunto de la sociedad navarra. Son nuestras casas", han señalado los vecinos, que han asegurado que la operación es "un pelotazo inmobiliario nunca visto antes en Navarra para enriquecer a los de siempre". "No podemos permitirlo", han indicado.

Además, han subrayado que "la situación se produce en un contexto de emergencia habitacional y con Navarra declarada zona tensionada". Por ello, las personas afectadas han reclamado "priorizar el derecho a la vivienda por encima de su uso como activo financiero y producto de especulación".

En ese sentido, en la manifestación pedirán "la recuperación de estas viviendas para el parque público, la paralización de las amenazas de desahucio y la firma de contratos indefinidos que garanticen la estabilidad residencial". También exigirán medidas para "adecuar los precios del alquiler a la realidad económica de la población y que Testa y Blackstone sean declaradas empresas no gratas en Navarra". "Cada vivienda, cada comunidad de vecinas organizada y cada barrio son lugares desde donde podemos plantarles cara y luchar por nuestro derecho a un hogar donde poder construir un proyecto de vida digno", han afirmado.

LAB ha destacado que "la lucha de las vecinas de Ezkaba en la Txantrea contribuyó a la aprobación, el pasado mes de junio, de una modificación de la ley que permite mantener la calificación de VPO de las viviendas que actualmente cuentan con esta condición", pero ha señalado que "esta modificación llega tarde para las viviendas de Testa".

Desde el sindicato han reafirmado su compromiso para "seguir desarrollando una acción sindical frente a la patronal inmobiliaria". "Es posible y viable, podemos ganar esta pelea a Blackstone", han asegurado.