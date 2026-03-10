Instituciones Penitenciarias desaconseja el traslado de Koldo García para que comparezca en el Parlamento de Navarra

Archivo - El exasesor Koldo García. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Instituciones Penitenciarias ha comunicado este martes al Parlamento de Navarra que desaconseja el traslado del exasesor ministerial Koldo García, por razones médicas, para que comparezca en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas y propone que su comparecencia se realice por videoconferencia.

La comunicación de Instituciones Penitenciarias se ha realizado a primera hora de este martes por teléfono. La comisión de investigación ha quedado a la espera de recibir la comunicación oficial, que se confía en que llegue a lo largo de la mañana, y se reunirá a puerta cerrada tras la comparecencia de hoy para, presumiblemente, aceptar la posibilidad de que Koldo García comparezca por medios telemáticos, según han informado fuentes del Parlamento.

Cabe recordar que el Parlamento de Navarra ha citado a comparecer este miércoles, 11 de marzo, a las 10 horas, a Koldo García en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas. Sin embargo, el propio exasesor ministerial comunicó al Parlamento foral que no tenía intención de declarar y solicitaba poder comparecer por videoconferencia.

A pesar de ello, los grupos parlamentarios se inclinaban por celebrar una comparecencia presencial hasta que este martes ha llegado la comunicación de Instituciones Penitenciarias, tras la que la comisión tomará una decisión definitiva.