Interceptados tres vehículos cargados con cientos de productos presuntamente robados en la zona de Alsasua

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha interceptado tres vehículos cargados con cientos de productos de primeras marcas y de gran valor comercial presuntamente robados en la zona de Alsasua.

Durante una intervención conjunta, patrullas de Prevención de la comisaría de Alsasua y el Grupo de Delincuencia del Automóvil del área de Tráfico y Seguridad Vial detectaron varios vehículos sospechosos con matrículas extranjeras. Al ser interceptados, los ocupantes de los turismos ofrecieron versiones totalmente contradictorias a los agentes sobre su ruta y procedencia, según ha informado la Policía Foral.

El dispositivo policial se ha saldado con tres vehículos denunciados: uno de ellos ha quedado inmovilizado por circular con placas de matrícula dadas de baja, mientras que los otros dos carecían del permiso de circulación obligatorio.

En el registro de los automóviles, los agentes localizaron cientos de productos de primeras marcas y de gran valor comercial -principalmente perfumes, calzado, cosmética y artículos de droguería- ocultos en los maleteros y en los huecos de las ruedas de repuesto.

Los implicados no pudieron aportar facturas ni justificar el origen lícito de la mercancía. Además, se han intervenido diversas herramientas susceptibles de ser empleadas para la comisión de robos. La Policía Foral mantiene abierta la investigación para esclarecer la procedencia del material. Por el momento, no se han efectuado detenciones.