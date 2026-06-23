Interrumpido el tráfico ferroviario entre Pamplona y el Carrascal por falta de tensión en la catenaria

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia por falta de tensión en la catenaria entre Pamplona y el Carrascal ha obligado este martes por la tarde a interrumpir la circulación ferroviaria en este tramo, afectando a los trenes que circulan entre Pamplona y Castejón, según ha informado la Guardia Civil.

Tras tener conocimiento de la incidencia, la Guardia Civil ha movilizado patrullas de Seguridad Ciudadana para colaborar con los servicios ferroviarios y atender cualquier necesidad derivada de la interrupción del tráfico ferroviario.

De acuerdo con la información facilitada por Adif, los trenes de pasajeros afectados han permanecido detenidos en las estaciones de Pamplona y Tafalla, mientras que varios trenes de mercancías han quedado inmovilizados en distintos puntos de la línea.

Una patrulla de la Guardia Civil se ha desplazado hasta las inmediaciones de Garínoain y Campanas para comprobar la situación y ofrecer apoyo a sus tripulaciones.

La Guardia Civil permanece en coordinación con Adif y el resto de servicios implicados manteniendo labores de seguimiento de la incidencia hasta el restablecimiento de la situación, que se prevé que tendrá lugar en breve.