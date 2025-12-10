La intersindical del 0-3 acusa al Gobierno de Navarra de "incumplir" el convenio y los compromisos presupuestarios

Concentración de la intersindical del ciclo 0-3 frente al departamento de Educación del Gobierno de Navarra - LAB

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La intersindical del ciclo 0-3 de Navarra (LAB, ELA, Steilas, Afapna, UGT y CCOO) ha criticado que "a un año de que expire el convenio firmado en marzo de 2023 entre el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos concerniente al primer ciclo de Educación Infantil para definir una visión educativa y un modelo común de gestión", el Ejecutivo "no ha cumplido los compromisos adquiridos".

Según han explicado en una nota de prensa, el convenio de 2023 "establecía claramente dos obligaciones que siguen sin abordarse". En primer lugar, "un modelo de gestión común para todas las escuelas infantiles municipales". "De momento, no existe ningún avance real, ninguna propuesta y ninguna hoja de ruta para garantizar la coherencia, equidad y calidad de la red pública", han indicado.

En segundo lugar, "un sistema de interlocución social para la participación de los sindicatos". "A día de hoy, este mecanismo no se ha creado, pese a estar expresamente recogido. No se nos ha informado ni integrado en los espacios donde se decide el futuro laboral, organizativo y pedagógico del ciclo 0-3", han añadido.

En este sentido, han criticado que "casi tres años después de la firma del convenio que sienta las bases del nuevo modelo del 0-3 no existe una gestión común, no se ha avanzado en la planificación de la oferta pública ni en el mapa escolar, y sigue sin crearse el sistema de interlocución social previsto para garantizar la participación sindical".

"Las reuniones entre el Departamento de Educación y la FNMC se han centrado casi exclusivamente en financiación, dejando sin abordar los otros aspectos esenciales del acuerdo. A este incumplimiento se suman los compromisos adquiridos por el Gobierno en los acuerdos presupuestarios de 2024 y 2025", han apuntado.

Según los sindicatos, "en 2024 se comprometió a aplicar las medidas del convenio para un 'nuevo modelo de gestión homogeneizado'; en 2025, a fijar la hoja de ruta para definir la visión pedagógica y el modelo de gestión". Pero "ninguno de estos compromisos ha sido desarrollado y mucho menos materializado".

"Este mes, el Gobierno de Navarra vuelve a firmar el acuerdo de compromisos para los Presupuestos Generales de Navarra de 2026, y se compromete a dar cumplimiento efectivo al convenio siguiendo esa misma hoja de ruta. El Gobierno de Navarra ha firmado un convenio y cuatro compromisos presupuestarios consecutivos y ahora, de una vez por todas, debe cumplirlos", han reivindicado.

El ciclo 0-3, han continuado, "es un servicio esencial, educativo y compensador de desigualdades, y las trabajadoras y las familias de Navarra no pueden seguir esperando". "Nuestra presencia es imprescindible para impulsar la gestión común de todas las escuelas infantiles municipales, asegurar que el proceso avance, defender la calidad educativa y las condiciones laborales, y contribuir a una planificación coherente del mapa escolar", han subrayado.

A su juicio, "la red pública del ciclo 0-3 necesita un modelo común, público, universal, gratuito y pedagógicamente sólido". "Ante esta situación, y después de dos años y medio sin avances, la intersindical del 0-3 exige su integración inmediata en la Comisión del Primer Ciclo de Educación Infantil para abordar con urgencia el desarrollo del modelo de gestión común y garantizar transparencia, participación y una red pública del 0-3 sólida, universal y de calidad", han manifestado.