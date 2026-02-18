Intervenidos más de 300 quesos, productos lácteos y embutidos que eran trasportadas de manera irregular

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha intervenido más de 300 quesos y diversos productos lácteos y embutidos destinados a su distribución comercial tras detectar irregularidades durante su transporte en camión.

Los agentes interceptaron el vehículo durante un dispositivo operativo preventivo de control de tráfico en una carretera de Navarra y procedieron a la inspección de un vehículo en el que se transportaban productos lácteos y embutidos. Durante la comprobación, se constató que el traslado de estos alimentos se estaba realizando en un vehículo no acondicionado conforme a la normativa sanitaria vigente, al no tratarse de un medio de transporte isotermo destinado a este tipo de mercancías, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Ante los hechos observados, y al tratarse de 325 quesos, diversos productos lácteos y enbutido, todo ello productos destinados a su posterior venta al público, los agentes procedieron a la intervención administrativa de los productos y a la confección del correspondiente informe.

Dicha documentación fue remitida al Departamento de Salud, a través del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, para su valoración y para la adopción, en su caso, de las medidas que se estimen oportunas.

La Guardia Civil ha explicado que mantiene controles de seguridad ciudadana destinados al seguimiento de la normativa vigente en materia de transporte de alimentos, especialmente cuando estos van destinados al consumo humano, ya que el uso de vehículos adecuados y el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias se consideran esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y la protección de la salud de los consumidores.