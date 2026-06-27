Un intoxicado por inhalación de humo al incendiarse el seto del jardín de una casa en Ardanaz

Archivo - Una ambulancia en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha sido trasladado este viernes por la noche a un centro médico tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo debido al incendio de un seto en el jardín de una vivienda en la localidad de Ardanaz, perteneciente al municipio del Valle de Egüés.

El aviso del incendio se recibió a las 23.48 horas del viernes y se movilizaron los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Local.

Los bomberos se encargaron de rematar la extinción del seto. Posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario un varón de 36 años por inhalación de humo.