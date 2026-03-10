La inversión de 400 millones de una empresa china en Navarra, "un hito para el sector de la energía" en la Comunidad

La presidenta de Navarra, María Chivite, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y el director de Inversiones de Hithium, Hao Wang, durante una rueda de prensa, en el Palacio de Navarra, a 10 de marzo de 2026, - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha calificado como "un hito para el sector industrial de la energía en la Comunidad foral" el anuncio de la empresa China Hithium Energy Storage Technology de que tiene la intención de invertir en Navarra 400 millones de euros para crear una gigafactoría de baterías de almacenamiento estacionario.

Esta gigafactoria incluye dos procesos industriales de alto valor añadido, que son el ensamblaje y la manufactura de celdas. El proyecto creará en una primera fase alrededor de 750 puestos de trabajo directos y 300 más en una segunda fase, según los datos que ha ofrecido María Chivite en una comparecencia en la que ha estado acompañada del director de Inversiones de Hithium, Hao Wang, y del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, tras el encuentro que tuvo lugar el lunes con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa, Chivite ha anunciado una 'joint venture' que el Gobierno de Navarra y Hithium firmarán en las próximas semanas, por la que ambas partes aportarán capital a una nueva compañía conjunta que supone "un hito en la colaboración público-privada".

Hithium es una empresa china fundada en el año 2019 que tanto la presidenta como el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, visitaron en noviembre del año pasado en China. La compañía está especializada en sistemas de almacenamiento de energía estacionaria, cuenta con múltiples centros de I+D+i y con plantas de producción. "Se trata de una empresa líder en este segmento en China y la número dos del mundo", ha destacado Chivite.

La presidenta ha resaltado que el proyecto anunciado para Navarra "no solo supone una inyección de capital y de empleo directo, sino que se inserta en una estrategia más amplia de reindustrialización y especialización tecnológica". "El sector de baterías y almacenamiento energético es uno de los nichos industriales con mayor proyección de crecimiento en Europa y la llegada de Hithium coloca a Navarra en un papel destacado dentro de este mapa industrial, que está en continua evolución", ha señalado.

María Chivite ha afirmado que "el almacenamiento de energías renovables es además uno de los mayores desafíos tecnológicos de nuestra época, especialmente en momentos como el que estamos viviendo de tensiones geopolíticas". "Disponer de energía renovable a precio asequible potenciará de manera exponencial nuestra competitividad, productividad y capacidad de atracción de nuevos proyectos industriales", ha destacado.

La presidenta ha asegurado además que la colaboración entre el Gobierno de Navarra, el Ejecutivo central y Hithium puede "convertir a Navarra en un referente europeo en materia de almacenamiento energético y energías limpias". "Navarra es ya un ecosistema de referencia. Con una economía que alcanza el 32% del PIB industrial, nos situamos como una región avanzada en materia de captación y retención de talento y también como líderes en innovación. Contamos con trabajadores y trabajadoras con alta cualificación y con una Hacienda propia con interesantes beneficios fiscales para las empresas, sobre todo las empresas que se comprometen con Navarra, que innovan y que crean empleo de calidad", ha indicado.

Por su parte, el director de Inversiones de Hithium, Hao Wang, ha afirmado que "es un honor estar en Navarra para la firma de esta hoja de intenciones para la colaboración entre las dos entidades" y ha dado las gracias a la presidenta Chivite por su "visión e iniciativa en fomentar ese avance industrial".

Además, Hao Wang ha destacado que "Navarra es una región con probada solvencia en el campo de energías renovables, con empresas punteras y una gran reputación". "Estos puntos fuertes hacen que sea un factor esencial en el desarrollo de la capacidad manufacturera en este sector", ha asegurado.

Según ha afirmado el representante de la compañía, "el acuerdo que vamos a firmar hoy supone un primer paso en una colaboración a largo plazo con el Gobierno de Navarra". "Seguiremos trabajando en las siguientes etapas del proyecto, que tiene potencial de convertirse en un activo industrial muy importante a largo plazo", ha subrayado, para resaltar que, "cuando la innovación internacional se une con la excelencia tecnológica a nivel local, eso es una vía hacia adelante para potenciar todo el sistema".

Mikel Irujo ha afirmado que "llevamos años identificando a China como un país prioritario" y ha indicado que este proyecto es "un trabajo en equipo". "La decisión de Hithium llega tras un coordinado trabajo en el seno del Gobierno con todos los departamentos y llega tras un esfuerzo y un refuerzo del equipo fruto de una reflexión interna en la que debíamos de profesionalizar la atracción de inversión y debíamos también apostar claramente por el potencial de China", ha señalado.