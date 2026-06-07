Las investigaciones que afectan al PSOE o el "intento de amedrentamiento" a jueces y policía, en la Mesa y Junta

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la que abordará la tramitación de varias iniciativas relacionadas con las investigaciones judiciales y policiales que afectan al PSOE.

Así, Vox ha registrado una moción que insta al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra a "condenar los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al gobierno, al partido y al entorno personal de Pedro Sánchez y que están sumiendo a nuestra nación en una espiral de degradación sin precedentes".

UPN, por su parte, ha presentado una iniciativa por la que el Parlamento de Navarra "reafirma su apoyo al estado de derecho, al trabajo de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad, y rechaza cualquier intento de amedrentamiento, chantaje o descrédito de las instituciones judiciales y policiales".

Los regionalista han presentado otras dos mociones que instan al Gobierno de Navarra a presentar una planificación territorial, ambiental y agronómica del sector del biogás y biometano en Navarra "que establezca criterios claros y objetivos de implantación"; y a "revisar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos que afectan al sector primario". Geroa Bai, a su vez, quiere que el Parlamento foral reafirme su compromiso con el autogobierno de Navarra "como herramienta esencial para el progreso económico, social y democrático de la Comunidad foral y como expresión de sus derechos históricos y de su singularidad institucional".

En cuanto a las comparecencias, UPN ha solicitado que la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, explique los expedientes relativos al reintegro de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Navarra a Parquenasa; el PPN quiere que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, informe sobre las medidas que se están adoptando o se prevé adoptar para "mejorar la situación de las entidades locales"; y el PSN ha pedido que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, informe sobre la evolución del empleo en Navarra.

Vox, por su parte, ha solicitado las comparecencias de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, para que explique las medidas que va a adoptar el Gobierno de Navarra con respecto a los campamentos de este verano en Abáigar y Goñi; y del consejero de Educación, Carlos Gimeno, para que explique los criterios de concesión de las beca de comedor.

Asimismo, se tramitará el proyecto de Ley Foral de Juventud y Justicia Intergenracional, aprobada este miércoles en sesión de Gobierno; así como una proposición de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para modificar la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos.