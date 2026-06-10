Investigado por conducir a 212 kilómetros por hora en la Autopista de Navarra, limitada a 120 km/h

Imagen del vehículo - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conductor está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial al ser sorprendido circulando a 212 kilómetros por hora en la Autopista de Navarra, vía limitada a 120 kilómetros por hora.

Según han informado desde la Policía Foral, el conductor fue interceptado por patrullas de Trafico de la Comisaría de Tudela en un control de velocidad en la Autopista de Navarra, en el término de Cadreita.

Se da la circunstancia que el conductor, residente en Madrid, había sido recientemente denunciado por la misma Brigada en otro control de velocidad en la misma vía y con el mismo vehículo, pero en sentido contrario, dirección Sur, por circular a 175 km/h.

En esta ocasión, la infracción le supuso 400 euros y la detracción de 4 puntos del carnet de conducir. El investigado superaba en 92 km/h la velocidad establecida para la vía, circulando un 76% más rápido de lo permitido, en sentido Pamplona.

El delito se encuadra dentro del Artículo 379 del Código Penal 'Delito por exceso de velocidad' (Artículo 379.1), por superar en 80 km/h la velocidad máxima permitida en vía interurbana.

En concreto, la norma establece que se castiga a quien conduzca un vehículo de motor o un ciclomotor superando los límites de velocidad permitidos en más de 60 km/h en vías urbanas y en más de 80 km/h en vías interurbanas.

La pena para este delito es de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y en todo caso, privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.