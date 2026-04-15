Investigado un conductor que se dio a la fuga tras provocar un accidente con dos personas heridas en la A-12

Imagen del suceso - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra han investigado a un conductor de 23 años por su presunta implicación en un siniestro vial en la Autovía del Camino (A-12), del que se dio a la fuga dejando a dos personas heridas.

Según han informado desde la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 10 horas del pasado 7 de marzo en la A-12, a la altura de la localidad de Cirauqui, en sentido Pamplona, cuando el vehículo implicado colisionó lateralmente con otro, provocando que este último perdiera el control e impactara contra el guardarraíl.

Como consecuencia del siniestro, la conductora y la pasajera del vehículo alcanzado resultaron heridas, y fueron atendidas en el lugar por recursos sanitarios y trasladadas posteriormente al centro hospitalario. En el turismo se registraron daños de consideración.

Gracias a la información aportada por víctimas y testigos, los agentes obtuvieron una descripción del vehículo implicado, si bien inicialmente no pudo ser localizado. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) se hizo cargo de la investigación, analizando los vestigios del accidente y realizando las gestiones oportunas.

Fruto de estas investigaciones, se logró localizar al vehículo fugado en las inmediaciones de un taller mecánico, donde se encontraba oculto bajo una lona. Los daños que presentaba "eran compatibles con los producidos en el siniestro".

Por estos hechos, el conductor fue investigado por delitos contra la seguridad vial, lesiones y daños, al haber abandonado el lugar tras provocar el accidente. Asimismo, el vehículo carecía de seguro obligatorio en vigor. Las diligencias fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Estella.

La Guardia Civil recuerda que toda persona implicada en un siniestro vial tiene la obligación de permanecer en el lugar del accidente, especialmente cuando hayan resultado personas heridas.

El abandono del lugar del siniestro, además de constituir un delito, supone "una conducta especialmente grave y reprochable al dejar desamparadas a las víctimas y dificultar una asistencia inmediata".

Los implicados en un siniestro vial deben seguir el protocolo PAS: primero, proteger el lugar para evitar nuevos siniestros; segundo avisar a los servicios de emergencias (1-1-2) informando "con precisión" y, tercero, socorrer a las víctimas "en la medida de lo posible".