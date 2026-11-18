PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a un joven de 25 años por utilizar el DNI de otra persona para evitar la denuncia por una infracción de tráfico en la localidad de Sangüesa.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Sangüesa observó una infracción de tráfico y procedió a identificar al conductor del vehículo.

Durante la actuación, el varón facilitó un DNI perteneciente a otra persona con la intención de ocultar su verdadera identidad. Sin embargo, los agentes detectaron las irregularidades y, tras realizar las correspondientes comprobaciones, lograron identificarlo correctamente y constataron que carecía de permiso de conducir, según ha informado la Guardia Civil.

Como resultado, el conductor ha sido investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso así como por un delito de falsedad documental, por la utilización de documento de identidad ajeno. Asimismo, ha sido denunciado administrativamente por circular sin hacer uso del cinturón de seguridad.