Investigado por darse a la fuga campo a través tras colisión con otro vehículo en Noáin

Detalle del accidente atendido en la N-121. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos a la Brigada de Atestados de la Comisaría de Pamplona investigaron a un varón de 45 años por la comisión de tres delitos contra la seguridad vial al abandonar el lugar del accidente tras provocarlo.

Los hechos se iniciaron tras una violenta colisión frontal en Noáin Valle de Elorz, en la carretera N-121, en el punto kilométrico 7,8 al amanecer (6.30 horas) del pasado día 14 de diciembre de 2025, entre dos turismos. El accidente mantuvo la vía cortada hasta las 8.50 horas.

Desplazadas hasta el lugar patrullas de la División de Seguridad Vial de Policía Foral, así como efectivos de Bomberos y Salud-Osasunbidea, se atendió y trasladó al Hospital Universitario de Navarra (HUN) a la conductora de uno de los vehículos implicados, una mujer de 49 años, con heridas graves, junto a su hijo menor de 12 años, herido leve.

Según explican desde la Policía Foral, el conductor del segundo vehículo implicando, un varón de 45 años, se había dado previamente a la fuga campo a través por los alrededores del acueducto de la localidad. Todo hizo sospechar a los agentes intervienes que, debido a la violencia del impacto de la colisión, el conductor fugado podía estar también herido. Dicha sospecha, unida a la hora y la temperatura del momento, podría llegar a poner en riesgo su integridad física. Solicitado el apoyo de unidades de la División de Seguridad Ciudadana, se estableció un dispositivo de búsqueda en las proximidades del siniestro.

Para entonces, un vehículo ocupado por un familiar y un amigo del imputado había recogido al conductor fugado en otro paraje más alejado, llevándoselo a una bajera, ya que éste se había negado a que lo llevaran a un centro hospitalario. El trabajo de las diferentes unidades policiales implicadas en la investigación, barajando diferentes hipótesis, determinó que el detenido era propietario de varios inmuebles y vehículos, centrando así las sospechas en un local del barrio pamplonés de San Jorge.

Desplazadas patrullas de la División de Seguridad Ciudadana hasta el inmueble, localizaron en su interior al conductor fugado, tumbado en un sofá. Dado que su estado era compatible con dolencias graves, pudiendo tratarse de un cuadro de politraumatismo, se avisó al 112 para que fuera atendido in situ, siendo finalmente trasladado al HUN por los equipos sanitarios.

Comprobados los hechos, y realizadas todas las diligencias policiales oportunas para la elaboración del consiguiente atestado, el conductor resultó investigado por tres delitos contra la seguridad vial: delito de conducción superando las tasas establecidas de bebidas alcohólicas, delito de abandono del lugar del accidente, y delito de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás.