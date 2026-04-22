Investigado un empleado por estafar más de 36.000 euros mediante devoluciones fraudulentas

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a un empleado de un establecimiento de una superficie comercial como presunto autor de un delito continuado de estafa. El encausado se valió de su condición laboral y del acceso a los sistemas de gestión para desviar fondos de la empresa hacia sus cuentas personales.

El investigado, a través de un sofisticado sistema de devoluciones ficticias, logró eludir los controles internos de la empresa durante un periodo de tiempo prolongado, afectando a la contabilidad de dos centros de trabajo diferentes. El perjuicio económico total causado a la entidad denunciante alcanzó la cantidad de 36.557,09 euros, indican desde la Guardia Civil.

El desarrollo de la investigación comenzó con la denuncia de la gerente de la tienda en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Pamplona informando de una serie de irregularidades en devoluciones en una serie artículos.

Los agentes investigadores comprobaron que el inicio de esta estafa continuada comenzó en el año 2021, cuando el autor se apoderó del sistema de seguridad para acceder a los sistemas de gestión y, por consiguiente, pudo realizar varias compras de productos en el mismo establecimiento para luego realizarse a sí mismo devoluciones por importes superiores al valor de compra.

Bajo este método, el investigado ejecutó cerca de 270 operaciones ilícitas a lo largo de tres años, logrando desviar un total de 18.617,09 euros sin levantar sospechas inmediatas en la contabilidad diaria.

En años posteriores, en una sede de la empresa con una ubicación diferente, logró realizar hasta 205 operaciones en apenas 20 meses, obteniendo un beneficio adicional de 17.940 euros, lo que eleva el perjuicio total para la denunciante a 36.557,09 euros.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, competente en la causa.