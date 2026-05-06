Investigado por estafar 16.100 euros mediante el método del 'falso gestor'

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo @ y en colaboración con agentes del Puesto de Estella, han logrado esclarecer una estafa cometida a través del método del 'falso gestor'. La operación denominada 'GESFAKE25' ha permitido recuperar un total de 16.100 euros que habían sido sustraídos mediante dos transferencias no autorizadas, una por valor de 8.700 euros y otra de 7.400 euros.

Los investigadores han logrado identificar a una mujer de 20 años y residente en la provincia de Guipúzcoa como autora de los hechos, informan desde la Guardia Civil.

La investigación dio comienzo tras una denuncia presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Estella, en la que el perjudicado informaba que había recibido un SMS fraudulento en el que se suplantaba la identidad de un gestor bancario de su entidad. Se trata de una técnica de ciberdelincuencia diseñada para obtener acceso a claves privadas, siendo un tipo de fraude especialmente perjudicial porque, al ser el propio usuario quien facilita las claves o autoriza la operación bajo engaño, los sistemas de seguridad técnica del banco no detectan una anomalía en el protocolo de autenticación, sino un acceso "legítimo" con las credenciales correctas.

La víctima, en este caso, después de facilitar sus datos personales al falso gestor, sospechó de la comunicación recibida, alertando de inmediato a su entidad financiera y procediendo a interponer la denuncia. El Equipo @ de la Guardia Civil de Navarra inició las gestiones necesarias para solicitar bloqueos urgentes de las cuentas bancarias relacionadas, manteniendo una comunicación constante con los servicios de seguridad de las entidades bancarias receptoras. Con ello se consiguió blindar el capital de la víctima antes de que fuese extraído por los autores.

Como resultado de la investigación, se llevó a cabo un rastreo digital de los ciberdelincuentes para comprender su modus operandi y se logró identificar a una mujer de 20 años residente en la provincia de Guipúzcoa, como titular de una cuenta bancaria a la que se intentó desviar el dinero.

Por estos hechos se ha puesto a disposición judicial a la citada mujer como presunta autora de los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de mantener siempre una actitud cautelosa ante cualquier mensaje inesperado que llegue a través del teléfono móvil y ha recordado que las entidades bancarias nunca solicitan datos sensibles o transferencias urgentes mediante enlaces en mensajes de texto.