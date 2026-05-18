Investigado un hombre de 62 años en la Ribera como presunto autor de un delito de inducción a la prostitución

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha sido investigado en una localidad de la Ribera como presunto autor de un delito de inducción a la prostitución.

Según han informado desde la Policía Foral, los hechos se iniciaron cuando el investigado contactó con un menor de 16 años en situación de riesgo social y le ofreció trabajar para realizar un traslado de muebles.

Durante las conversaciones por mensajería, "le terminó ofreciendo pagarle por realizarle masajes". Puestos los hechos en conocimiento de sus tutores por parte de la víctima, éstos "le hicieron ver la gravedad de los hechos, al habérsele ofrecido una cuantía económica por servicios de naturaleza sexual".

Personados en dependencias policiales, y tras la interposición de la denuncia, se indagaron los hechos por parte del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela.

Del hilo de dichas conversaciones se determinó que el ofrecimiento inicial "derivaba posteriormente en un ofrecimiento de dinero por una contraprestación de tipo sexual", por lo que el presunto autor resultó investigado por un delito de inducción a la prostitución.

En total, a lo largo de la semana se han recogido en las Oficinas de Atención Ciudadana de la Policía Foral un total de 254 denuncias penales.

Por tipologías, hay 47 denuncias por diferentes delitos de hurto, 45 por diferentes delitos de daños y 32 por delitos de robo en distintos tipos. Destacan las 58 denuncias por diferentes tipos de estafas, entre las que se incluyen las estafas informáticas y las estafas con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje.

En el ámbito de las detenciones, 43 han sido las personas detenidas, 9 por delitos relacionados con los malos tratos en el ámbito familiar, 5 al estar reclamadas por diferentes juzgados tanto provinciales como nacionales, 5 por delitos de lesiones, 3 por robo con fuerza en las cosas y 3 por delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.