Investigado un menor de 17 años por conducir sin carnet en Murchante

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad, de 17 años, ha sido investigado esta semana por conducir sin carnet en Murchante, según han informado desde la Policía Foral.

En total, durante la Semana Santa el cuerpo policial ha detenido e investigado a 8 personas por diferentes delitos contra la seguridad vial, y ha atendido 59 accidentes de tráfico que se han saldado con 7 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías.

Como "buena noticia y con cautela", han destacado "la ausencia de accidentes muy graves, siendo fechas en las que crece el volumen de trayectos, en la generalidad de las vías de la Comunidad foral".

Como resultado de los 59 accidentes viales atendidos durante la Semana Santa, 8 personas heridas de diversa consideración han sido trasladadas a diferentes centros sanitarios tras siniestros en Valtierra, donde tres personas resultaron heridas tras una salida de vía; en Pueyo, donde otras tres personas resultaron también heridas y trasladadas; y en Falces, donde un varón de 83 años fue derivado a un centro hospitalario tras accidentarse con un motocultor.

En 13 de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas, como jabalíes y corzos.

Además, 8 conductores han sido investigados por delitos de tráfico en Pamplona, Estella, Egüés, Los Arcos y Cadreita por superar las tasas permitidas de consumo de bebidas alcohólicas. Y en Milagro, Olazagutía y Murchante, por conducir sin carnet, siendo en este último caso el investigado un menor de 17 años.