Investigado en Puente la Reina por transportar prendas falsificadas

Imagen de los productos intervenidos. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a un hombre de 32 años y nacionalidad senegalesa como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial, tras localizar varias maletas que contenían una importante cantidad de prendas de vestir con indicios de ser falsificaciones de marcas registradas.

Los hechos se produjeron cuando agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Beriáin realizaban un servicio de Resguardo Fiscal del Estado en la localidad de Puente la Reina. Durante el servicio, los agentes observaron en una zona reservada para contenedores de basura numerosos macutos y carros metálicos utilizados habitualmente para el transporte de mercancías relacionadas con puestos de venta ambulante. Ante la posibilidad de que hubieran sido abandonados realizaron gestiones para localizar a sus propietarios.

En las inmediaciones fue localizado un hombre que manifestó ser propietario de tres de las maletas. Al ser preguntado por su contenido indicó que transportaban ropa y, tras proceder a su apertura, los agentes comprobaron que contenían una cantidad y variedad anormal de prendas pertenecientes a diferentes marcas registradas y conocidas, explican desde la Guardia Civil.

Ante los indicios de que pudiera tratarse de productos falsificados, los agentes solicitaron la documentación que acreditase su procedencia. El propietario manifestó no disponer de factura o justificante de compra, por lo que las prendas fueron intervenidas para realizar las correspondientes comprobaciones.

Las gestiones posteriores permitieron apreciar indicios suficientes de que los efectos intervenidos podían constituir falsificaciones de marcas legalmente registradas, procediendo la Guardia Civil a investigar al propietario de la mercancía como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.