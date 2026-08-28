Investigado en Tudela un hombre de 39 años por conducir sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha sido investigado en Tudela por conducir sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso, según han informado desde la Policía Local de Tudela.

En concreto, a las 13 horas de ayer jueves se realizó el correspondiente atestado por un presunto delito contra la seguridad vial. Se tramitaron diligencias como investigado no detenido y citación para juicio rápido ante el Juzgado de Guardia de Tudela. Los hechos ocurrieron en calle Albea y el turismo fue retirado con grúa al depósito municipal.

A las 15 horas se realizó una citación al Juzgado de Guardia con juicio inmediato por un delito leve de hurto a un varón de 20 años por hurtar dos latas de cerveza en un supermercado del polígono La Barrena.

Respecto a problemas de convivencia, en el Paseo de los Poetas se identificó a dos vecinos que habían "discutido acaloradamente, estando enquistado el asunto por otras discusiones anteriores". Se medió entre las partes informando los pasos a seguir.

En la calle Rúa, un varón de 41 años manifestó haber sido agredido por otro joven y una amiga, sin facilitar mayor identidad. Las heridas eran leves y manifestó que acudiría al centro de salud y posteriormente a denunciar.

En calle Portal se atendió una pelea de pareja hombre-mujer. Los agentes comprobaron "que se trataba de una discusión sin haber pasado a mayores".

Por otro lado, se ha realizado una campaña de control de cumplimiento de la ordenanza cívica respecto al cuidado y control de animales de compañía mediante cadena o correa (salvo en espacios de esparcimiento canino), de la provisión de una botella o recipiente de agua para diluir la orina, y de bolsas para la recogida de deposiciones. Las infracciones son, en este último caso, graves, y se sancionan con una cuantía de entre 751 a 1.500 euros.