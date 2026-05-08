Investigados dos vecinos de Pamplona por robos con fuerza cometidos en vehículos aparcados junto a talleres

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Pamplona, ha investigado a dos varones de 27 y 46 años de edad, ambos residentes en Pamplona y con numerosos antecedentes policiales, que estaban especializados en el robo con fuerza en vehículos aparcados en las cercanías de talleres.

La investigación se inició tras la interposición de una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Pamplona, en la que el gerente de un taller informaba de la falta de piezas de vehículos para reparar estacionados en la puerta de su empresa.

Según han informado desde la Guardia Civil, los investigados aprovechaban las horas de descanso del personal de taller para sustraer las piezas en los vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones y que estaban a la espera de ser reparados.

Los agentes, después de realizar un análisis y cotejo del material gráfico disponible, así como diversas gestiones de investigación y tomas de declaración a trabajadores y empresarios de la zona, pudieron obtener la identificación del autor principal de los hechos y de su cooperador necesario.

Los autores centraban su actividad delictiva en un modelo específico de furgonetas. Uno de ellos realizaba la comprobación de cierres y sistemas de seguridad y, tras un intervalo de tiempo, regresaba al lugar con el equipo técnico necesario para las extracciones.

El otro investigado realizaba contra vigilancias desde un vehículo durante la perpetración de los robos, "alertando si surgía algún imprevisto y facilitando la huida del autor material de los hechos".

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia-Sección de Guardia Aoiz.