Investigados un padre y sus dos hijos, uno de ellos menor, por 9 robos con fuerza en varias fincas de Navarra

Detalle de parte del material recuperado - POLICÍA FORAL

El valor total aproximado de los efectos recuperados asciende a 15.358 euros PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas pertenecientes al mismo núcleo familiar -un padre y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad- están siendo investigadas como presuntas autoras de ocho delitos de robo con fuerza en las cosas y un delito de hurto cometidos en casetas de campo de las localidades de Corella, Cintruénigo y Leitza.

Se trata de una operación desarrollada en fechas recientes por la Brigada Policía Judicial Norte del Área de Investigación Criminal de Policía Foral y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Tudela y Pamplona de la Guardia Civil de Navarra, según han informado desde ambos cuerpos.

La investigación se inició tras la interposición de varias denuncias por robos en inmuebles rurales de la Ribera de Navarra. Paralelamente, Policía Foral mantenía abierta una investigación por hechos de similares características en otras zonas de la Comunidad, lo que motivó la coordinación entre ambos cuerpos.

En el marco de las diligencias judiciales se practicaron entradas y registros en dos viviendas, con el fin de localizar efectos sustraídos denunciados. Durante los registros se intervino una gran cantidad de objetos "de procedencia ilícita". A partir de su análisis y de la búsqueda en las bases de datos de denuncias, los investigadores lograron esclarecer un total de nueve delitos contra el patrimonio.

Los efectos sustraídos habían sido utilizados tanto para la construcción y equipamiento de una vivienda rústica empleada por los investigados como para su actividad diaria, "evitando con ello la adquisición legal de los mismos".

Para la devolución de los objetos se organizaron dos jornadas de reconocimiento de efectos, una en la zona sur y otra en Pamplona, en las que los denunciantes pudieron identificar parte del material sustraído, que fue entregado en calidad de depósito a sus legítimos propietarios. El valor total aproximado de los efectos recuperados ascendió a 15.358 euros.

Una vez finalizadas las gestiones, los presuntos autores fueron investigados como presuntos autores de ocho delitos de robo con fuerza en las cosas y un delito de hurto.

La operación "permitió reducir la sensación de inseguridad existente en las localidades afectadas", donde los robos "habían generado una cierta alarma social", y "restablecer la normalidad tras la recuperación de los efectos sustraídos y el esclarecimiento de los hechos".