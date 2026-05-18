Investigan un presunto crimen machista en la localidad de Arguedas (Navarra)

Mapa de Navarra con la localidad de Arguedas, lugar donde este lunes se ha cometido un presunto crimen machista. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas policiales están investigando un presunto asesinato de violencia machista cometido este lunes en la localidad navarra de Arguedas.

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado que las fuerzas policiales están investigando los hechos para, en su caso, poner al presunto autor a disposición de los tribunales, según ha explicado en un mensaje en la red social X.

"Consternados ante el presunto asesinato por violencia machista ocurrido en la localidad de Arguedas. Desde el Gobierno de Navarra todo nuestro apoyo y condolencias a la familia, amistades y allegados de la víctima", señala el mensaje de Remírez.

Según añade, "como sociedad, debemos seguir trabajando unidos y unidas para erradicar de una vez por todas esta violencia intolerable".