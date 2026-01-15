El IPC se sitúa en el 2,6% en Navarra al cierre de 2025

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,6% en Navarra en diciembre en tasa interanual, 4 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de diciembre es el más bajo registrado en la Comunidad foral desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en Navarra aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,6%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7% más que en diciembre de 2025 (-0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,6% (-0,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,7% (-1,3 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,4% (+0,4 puntos).

Mientras, donde las subidas interanuales son más moderadas es en ocio y cultura, un 0,2% (-1,6 puntos) ; muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,1% (+0,2 puntos); vestido y calzado, un 1,1% (+0,6 puntos) y comunicaciones, un 1,3% (-0,2 puntos).

En diciembre, respecto al mes anterior, los precios subieron en Ocio y cultura (3,1%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1), Vivienda (0,3) y otros (0,1), mientras que se mantuvieron en Alimentos y bebidas no alcohólicas, Medicina y Enseñanza. Bajaron en el resto de grupos: Hoteles, cafés y restaurantes (-0,7), Vestido y calzado (-0,6), Transporte (-0,3), Menaje (-0,2) y Comunicaciones (-0,2).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).