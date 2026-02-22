Irache advierte sobre un aumento de las reclamaciones contra seguros por no atender los siniestros en el hogar

Archivo - Un bloque de viviendas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido sobre un aumento en los últimos meses de las reclamaciones contra seguros, especialmente por falta de cobertura o de atención tras siniestros en el hogar.

Según explica la asociación, varios consumidores se quejan de que, tras dar parte de un siniestro en su hogar, "la compañía niega que tenga obligación de pagar nada porque considera que el seguro no cubre la situación". "A veces alegan que el siniestro es responsabilidad del consumidor, que hay una falta de mantenimiento o que corresponde responder a la comunidad de vecinos", apunta en una nota de prensa.

"Estas afirmaciones no siempre se justifican adecuadamente y, en algunas ocasiones, se han llegado a dar sin que tan siquiera haya acudido algún perito de la aseguradora a la vivienda para verificar los daños y el origen del problema", critica.

Otras veces, el problema viene porque "las compañías optan por ofrecer una indemnización y que sea el propio consumidor el que contrate las reparaciones". Cuando la aseguradora sí se hace cargo, "en muchas ocasiones pasan semanas, o incluso meses, sin que el seguro envíe a técnicos para realizar las reparaciones correspondientes".

"Según la normativa, la compañía debe pagar la indemnización cuando ha realizado las peritaciones o investigaciones pertinentes para evaluar el daño. Si han pasado más de cuarenta días desde que la compañía conoció el siniestro, debería pagar el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber. Si no lo hace o no cumple el pago de la indemnización total en el plazo de tres meses desde el siniestro sin justificarlo, se entiende que incurre en mora, por lo que irá aumentando el importe que debe pagar", explican desde Irache.

Ante esta situación, hay consumidores que "optan por contratar ellos mismos a empresas de fontanería, carpintería, reformas o cualquier otra especialidad que solucionen la situación". Sin embargo, "está siendo muy habitual que, cuando los consumidores pasen la factura del trabajo a la aseguradora, esta objete que el trabajo ha resultado muy caro y ofrezca una indemnización menor".

En estos casos, el consumidor "se encuentra en una situación de inferioridad" ya que, para discutir el coste, el afectado necesita contratar un informe pericial, "que es costoso y no siempre sencillo de realizar si ya ha pasado cierto tiempo". Por otro lado, reclamar por la demora en la reparación de los daños "es muy complicado, hay que cuantificar y demostrar los daños generados y acudir prácticamente siempre a la vía judicial".

Por ello, Irache ha pedido que se establezcan "medidas de control para que las compañías aseguradoras cumplan con sus obligaciones y no dejen al consumidor que paga la póliza en situación de desamparo".