Irache advierte sobre un "fuerte incremento" de reclamaciones en vehículos de segunda mano

Archivo - Varios vehículos circulan por una autovía. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido sobre un "fuerte incremento" en los últimos meses de las reclamaciones sobre compras de coches de segunda mano. Según explica, "generalmente, el comprador se encuentra poco tiempo después de haber adquirido el vehículo con problemas que no se esperaba y que pueden suponer reparaciones de miles de euros".

El problema más habitual es que el coche, pasado meses, semanas o nada más cogerlo, "presenta problemas mecánicos que no debería tener" y que, incluso, "impiden circular con el vehículo". El afectado entiende que es el vendedor el que tiene que hacerse cargo de la reparación pertinente. Sin embargo, "no es extraño que éste niegue su responsabilidad y afirme que el daño se ha producido con posterioridad a la venta o que es algo normal por el uso y kilómetros que presentaba el coche cuando se traspasó", indican desde Irache.

A este respecto, indica que, ante una reparación de importe elevado, algunos vendedores "no asumen su responsabilidad y obligan al comprador a contratar un peritaje y llevar el caso a juicio. Saben que muchas personas, ante estos trámites, se echan atrás".

En estas compras conviene tener claro si el vendedor que consta en el contrato es un particular o un concesionario. En el primer caso, si se ha comprado en Navarra tendrá un año para reclamar "los vicios ocultos que no se podían apreciar al comprar el coche y que no se comunicaron". "Si se quiere llegar a la vía judicial, hay que añadir la dificultad de que, a falta de otro criterio pactado, la demanda deberá ponerse en el domicilio del demandado", apuntan desde la asociación.

En el caso de que el vendedor sea una empresa, la garantía puede ser de hasta tres años, pero lo habitual es que en el contrato se reduzca a un año, plazo mínimo que marca la ley.

MALAS PRÁCTICAS

También se han detectado en Irache prácticas que "complican la solución de estos defectos del vehículo de segunda mano". "Algunos concesionarios derivan la garantía a una tercera empresa, con la que se suscribe una póliza al comprar el coche. Así, en cuanto se le comunica el problema, el concesionario señala que es responsabilidad de la tercera empresa. Y no es extraño que esta diga que el problema no está cubierto por la póliza, pese a que la ley de garantías ampare al consumidor", explica.

También se ha visto establecimientos que "solo cubren las primeras horas de mano de obra, cuando una reparación en garantía debe asumir todo el coste", y otros que "achacan problemas preexistentes del coche a una supuesta mala conducción del nuevo propietario, aunque apenas lleve semanas con el vehículo".

Irache está detectando otras "malas prácticas habituales" de algunos concesionarios de segunda mano, como "plazos de quince días en los que el consumidor pierde la señal adelantada, coches con características diferentes a las anunciadas, sobrecostes no anunciados, tasaciones de coches ofrecidos que bajan en el establecimiento, falta de documentación o retrasos en la entrega".

La asociación ha recomendado que, antes de comprar un coche de segunda mano, se encargue un informe técnico "exhaustivo" a un profesional independiente, que "refleje el estado real del vehículo". "Esta es la única forma de asegurarse que el coche está en las condiciones ofrecidas por el propietario del vehículo y no llevarse posteriormente desagradables sorpresas", ha subrayado.