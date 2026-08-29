Irache recibe más de 5.700 reclamaciones en verano: problemas con reservas de alojamientos y vuelos, principales quejas

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recibido en verano más de 5.700 consultas y reclamaciones. Destacan, más allá de las cuestiones de consumo habituales en todo el año, los problemas con las reservas y las condiciones de los alojamientos, los retrasos de vuelos, o problemas con el alquiler de vehículos y con las actividades organizadas.

Entre los problemas más repetidos, han estado los problemas con las reservas de apartamentos. Así, una familia reservó en octubre del año pasado una casa que tenía, además de habitaciones, terraza y jardín, zona de juegos y jacuzzi. Diez días antes del comienzo de las vacaciones les llamaron para decirles que el jacuzzi se había averiado y que no podían repararlo para su estancia y que había unas fugas en la zona de juegos que la hacían impracticable. A cambio, la intermediaria les ofreció en compensación una casa muy cercana.

"Lo curioso fue que, en medio de las vacaciones, la familia fue a la primera vivienda, donde pudieron charlar con sus ocupantes, que les dijeron que el jacuzzi iba perfectamente y que estaban usando la zona de juegos sin ningún problema; eso sí, habían pagado por la reserva 400 euros más que ellos", según ha explicado Irache en una nota.

En otro caso, un hombre reservó una habitación de hotel en la provincia de Málaga a través de una plataforma. Al hacer la reserva se determinó que el pago se haría en el propio hotel al llegar y a los pocos minutos recibió un correo para pagar la reserva, que resultaba cincuenta euros más cara. Extrañado, contactó con el hotel, que le informó de que ellos no habían procedido a ningún pago. Contactó con la intermediaria, que le aclaró que tampoco había efectuado ninguna reserva a su nombre. Tras las llamadas, acudió a Irache, desde donde contactaron con el banco del asociado, explicaron la estafa y se echó atrás el pago de 280 euros.

Al margen de problemas en las propias reservas, también se han dado conflictos por el estado y la calidad de los alojamientos. Varias personas han acudido a Irache porque el gimnasio del camping o del hotel no tenía las prestaciones mínimas, según su parecer, ya que apenas contaban con unas pocas máquinas sin un adecuado mantenimiento. También ha habido quejas porque las piscinas eran pequeñas y porque no había suficientes hamacas a la sombra.

Igualmente ha habido varias quejas porque el aire acondicionado de la habitación o apartamento no funcionaba correctamente, lo que, con las altas temperaturas, ha dificultado poder dormir a las noches.

Junto a ello, ha habido problemas en varios apartamentos alquilados a particulares, a veces a través de intermediarios, porque estas viviendas estaban sucias, tenían cucarachas, los electrodomésticos, como lavadora y lavavajillas, no funcionaban bien o algunos de ellos tenían carcomida la madera de puertas o ventanas.

POCA VARIEDAD EN LA COMIDA Y EN LA ANIMACIÓN INFANTIL

Varias personas se han quejado porque consideran que la comida servida en el hotel, generalmente en el servicio de bufé, no era de un nivel adecuado al precio pagado, por la falta de variedad, temperatura inadecuada o insipidez. También ha habido quejas en algunos casos porque la programación infantil no era la prometida, contaba con pocos monitores y el trato y la oferta de actividades era deficiente.

Junto a los problemas con los alojamientos, también se han repetido, como cada verano, los imprevistos en los viajes, especialmente en los vuelos. Así le sucedió a un grupo de cinco amigos, cuyo vuelo en junio desde Budapest a Barcelona con escala en Berlín se retrasó dos horas en la primera salida. La compañía les ofreció una noche de hotel a todos ellos en la capital alemana, ya que tuvieron que coger el vuelo a España al día siguiente.

Desde Irache, como llegaron al destino final con un día de retraso, se ha conseguido que les paguen la compensación estipulada, en este caso, 2.000 euros, a 400 euros por pasajero. "Hay que recordar que la legislación europea determina compensaciones de 250, 400 o 600 euros por pasajero según la distancia del vuelo cuando este se cancele o se retrase tres horas o más", ha explicado Irache.

Casos como este se han repetido a lo largo del verano. En algunas situaciones, la compañía ha denegado la compensación al señalar que, como el consumidor aceptó la comida o cena que la compañía ofreció por el retraso, había renunciado automáticamente a la compensación, "algo totalmente falso", según ha indicado la asociación. Otras veces, en lugar de abonar la compensación en la cuenta del afectado, le ofrecen hacer uso de un bono en futuros vuelos por el mismo valor, pese a que el consumidor tiene derecho a que le ingresen en cuenta.

A una pareja que había contratado un vuelo Bilbao-Palma de Mallorca, apenas tres horas antes de la hora de despegue, le llegó un SMS informando de que el vuelo se había cancelado. La compañía no les pudo dar ninguna explicación ni solución satisfactoria. Para no perder las vacaciones, ellos mismos buscaron y compraron otros billetes que salían desde el aeropuerto de Zaragoza esa misma noche.

"Tras reclamar desde Irache, se consiguió que les devolviesen la diferencia de precio con el nuevo billete adquirido, 500 euros como compensación predeterminada, así como 50 euros como estimación del coste de traslado en autobús de Bilbao a la capital aragonesa", ha explicado la asociación.

IMPREVISTOS CON LAS MALETAS

También se han dado problemas con las maletas, por pérdidas o daños, pero especialmente por retraso en la entrega. "Esta situación es especialmente molesta cuando sucede en el viaje de ida, ya que deja a los pasajeros sin ropa ni otros enseres durante varios días de sus vacaciones", ha explicado Irache.

Así le sucedió a una pareja que viajó a Atenas y no recibió su equipaje hasta cinco días después de haber llegado. Por ello, tuvieron que comprar ropa. Conservaron los tiques y desde Irache se ha reclamado una indemnización y el reintegro de todas las compras que tuvieron que realizar.

En otro caso, el equipaje de madre, hijo y abuelo, las tres maletas, salieron dañadas, con golpes y desgarros, de la cinta de equipaje en el aeropuerto de Madrid. Pese a que en el mismo día se dirigieron por escrito a la compañía para exigir una compensación adjuntando las fotografías de los daños, esta denegó cualquier compensación alegando que no se había puesto el Parte de Irregularidad de Equipaje pertinente. Desde Irache se ha reclamado que se proceda a la compensación por los daños en el equipaje.

También ha habido algún caso de problemas en la atención sanitaria, especialmente en países ajenos al espacio común europeo. Irache ha apuntado que, además de la conveniencia de contratar un seguro de viaje, conviene asegurarse del tipo de situaciones que cubre. "Si no, pueden suceder casos como el de un viajero que, de vacaciones por Estados Unidos, participó en una excursión por el parque natural de Yellowstone, con la mala suerte de que sufrió un esguince de tobillo. Pagó la atención en urgencias, más de mil euros, convencido de que lo cubriría el seguro que había contratado en el viaje. Sin embargo, la compañía señala que, como la excursión no estaba dentro de las actividades del viaje organizado, el consumidor no tiene cobertura, lo que se está reclamando desde Irache", ha apuntado la asociación.

También ha habido problemas con vehículos de alquiler. Un asociado recuperó una fianza de 250 euros que le cobró la empresa por un golpe en la parte trasera del vehículo que él no había dado. Ha habido varios casos de este tipo en el que los usuarios ven, semanas después y ya en su casa, que no les han devuelto la fianza del coche. Otra persona tuvo un accidente con el vehículo de alquiler y, al no contar con seguro a todo riesgo, le han cobrado 800 euros por los daños. Desde Irache se ha reclamado la factura de reparación que justifique el gasto.