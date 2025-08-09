PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache solicita una "solución urgente" para "la falta de examinadores de carné de conducir".

Según han indicado desde la asociación en una nota, en Navarra "más de siete mil personas están esperando a superar los diferentes exámenes del permiso de conducción; la mayoría, más de cuatro mil, está pendiente de realizar la prueba práctica".

Estas cifras, han criticado, "no se sostienen y no es aceptable que miles de personas tengan que esperar varios meses más para conseguir el permiso de conducir por falta de recursos de la administración".

Además, "la falta de solución ha cronificado el problema, que se repite desde hace unos ocho años, con más intensidad en los meses de verano, cuando muchos jóvenes estudiantes aprovechan esta época para tratar de sacar el carné de conducir".

Con el fin de "buscar una solución al conflicto", Irache se va a dirigir al Ministerio del Interior para "instarle a buscar una solución urgente a esta saturación del servicio, que no es exclusiva de Navarra, sino que se da en todo el Estado".

Según la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (Apana), "a una situación estructural de falta de personal se suman diferentes situaciones particulares que hacen que la plantilla de Tráfico no sea suficiente para dar respuesta a la demanda de personas que se quieren examinar, un tapón que se va a haciendo cada vez mayor y está convirtiendo la situación en 'insostenible'".

REFUERZO "INMEDIATO" DE LA PLANTILLA

A juicio de Irache, "una primera medida debe ser un refuerzo inmediato de la plantilla de Tráfico, no solo para cubrir situaciones puntuales, sino de manera estructural, que permita agilizar la gestión de las pruebas del permiso de conducir".

A medio plazo, "se podría estudiar un mayor reciclaje profesional de otros perfiles administrativos o técnicos dentro de la administración". Este refuerzo "debe contar no solo con más puestos de examinadores, sino también de personal administrativo que permita agilizar todas las gestiones necesarias".

A la vez, "se podría aplicar una mayor digitalización para agilizar especialmente el sistema de los exámenes teóricos o la gestión administrativa".

"MAYOR PLANIFICACIÓN"

También "se debería estudiar una planificación más eficiente para programar y organizar las pruebas en función de una previsión realista de la demanda y poder aumentar los recursos para poder dar respuesta al servicio en los momentos de mayor necesidad".

Otra "posibilidad a explorar" podría ser "establecer convenios con organismos privados y acreditados, para que colaboren en la realización de ciertas pruebas y ayuden a descongestionar el servicio, siempre bajo control estatal".